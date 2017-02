Marco Antonio Regil de su madre: ‘El proceso ha iniciado y le quedan pocos días de vida’

Está es una foto de Doña Irma en su primer cumpleaños. Hoy 84 años después le celebraremos el último. Las enfermeras encargadas de su transición nos informan que el proceso ha iniciado y que le quedan pocos días de vida. La llenaremos de amor, de oraciones, de historias bellas y recuerdos hermosos, pero sobre todo de gratitud por ser un ser de amor que nos dió tanto!! Feliz cumpleaños mamá!! Si sienten el llamado en su corazón, cierren sus ojos y envíenle mucho amor para que deje este mundo en paz. 💜❤💜 gracias a todos por sus mensajes, intensiones y amor. ************************** This is a picture from mom on her first b-day. Today 84 years later we will celebrate her 85 years of life in this world. We will be showering her with love, light and gratitude. If you feel it in your heart, send her your love from where ever she is as we celebrate her last birthday. She's very close from saying goodbye to her body. ❤💜❤💜 Thank you so much for all your loving messages.

A photo posted by Marco Antonio Regil (@marcoantonioregil) on Feb 7, 2017 at 9:56am PST