Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 10 de febrero

Concierto para enamorados

La Rondalla Voces Románticas de Chicago deleitará a las parejas enamoradas con su repertorio de baladas y boleros sentimentales durante su concierto, en el que también se presentará el poeta Pedro Chacón. La cita es en el restaurante La Casa de Samuel (2834 W. Cermak Rd.) a las 7 pm. www.facebook.com/lacasadesamuelrestaurant/

Concierto de samba

A mover las caderas al ritmo del grupo de música samba Planeta Azul. El grupo musical interpretará melodías tradicionales de Brasil, mientras las bailarinas vestidas con ajuares pintorescos animan al público en el Old Town School of Folk Music (4545 N. Lincoln Ave.) a las 8:30 pm. Boletos $12. www.oldtownschool.org/concerts

Días gratis en los Museos de Chicago

Piérdete en un mar de peces coloridos y animales marinos durante los días gratis en el Acuario Shedd (1200 S. Lake Shore Dr.). Todos los residentes de Illinois podrán entrar sin costo con comprobante de residencia al museo del 10 al 14 de febrero. Del 14 al 16 de febrero, de 9:30 am a 4 pm, el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) también ofrecerá entrada gratis para todos los residentes de Illinois con identificación. Podrás navegar por en un laberinto de maíz y subirte al tren de vapor durante tu aventura por el museo. El Museo Field, por su parte, es gratis para todo el mes de febrero de 9 am a 5 pm, mostrando comprobante de residencia en el estado. Y visita galaxias lejanas y prende sobre el universo durante los días sin costo para residentes de Illinois del 20 al 24 de febrero en el Planetario Adler (1300 S. Lake Shore Dr.) de 9:30 am a 4 pm. http://www.sheddaquarium.com, msichicago.org, http://www.fieldmuseum.org y http://www.adlerplanetarium.org

Pistas de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 5 de marzo, en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a 10 pm, y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines. http://www.millenniumpark.org

Ferrocarril encantado

Sigue al ferrocarril en miniatura mientras hace su viaje por las calles de una comunidad pintoresca en el Morton Arboretum (4100 Illinois Route 53, en Lisle) hasta el 19 de febrero, de lunes a viernes de 10 am a 4 pm, y sábado y domingo de 9 am a 4 pm. Boletos $6-$14. http://www.mortonarb.org

Disney on Ice

Todas las princesas de Disney patinarán sobre hielo durante el espectáculo titulado ‘Follow Your Heart’ el 12 de febrero, en el United Center (1901 W. Madison St.). Boletos $15-$80. http://www.vivatumusica.com

Sábado 11 de febrero

Magia y tradición de Shen Yun

El muy vistoso espectáculo de la milenaria tradición cultural china Shen Yun llega con su baile, canto, música y escenarios deslumbrantes al Harris Theater de Chicago (205 E Randolph Drive) con funciones el 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de febrero. http://www.shenyun.com/chicago-il/harris-theater

Recorrido en ropa interior

Una carrera divertida y benéfica en favor de niños con tumores se realizará con motivo del día de los enamorados en el restaurante John Barleycorn (3524 N. Clark St.) de 12 pm a 4 pm. Boletos $35. cupidsundierun.org/city/chicago

Exposición de sidras

Durante la degustación de sidra en el Navy Pier (600 E. Grand Ave.) más de 50 diferentes cerveceros invitarán al público a aprender sobre la elaboración artesanal de sus brebajes, de 11 am a 3 pm y de 4 pm a 8 pm. Boletos $30-$45. www.cidersummitnw.com/chicagoeventinfo.html

Día de San Valentín en el zoológico

En este día de los enamorados, invita a tu pareja a una cena romántica con los delfines del Zoológico Brookfield (3300 Golf Rd., en Brookfield) a las 6:30 pm. Boletos por pareja $225. www.czs.org/Brookfield-ZOO/Events/Upcoming-Events/Valentines-Day-Dinner

Chicago Auto Show

Navega el vehículo de tus sueños durante la edición número 109 del Chicago Auto Show, la exhibición de los últimos modelos de la industria automotriz, del 11 al 20 de febrero, de 9 am a 10 pm. Boletos $7-$13. www.chicagoautoshow.com

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, del 11 de febrero al 26 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Megaconcierto de bandas

La Original Banda El Limón, El Coyote y su banda, Banda Maguey, Banda El Mexicano, Banda Pachuco y Banda Lagos amenizarán el baile del Día de los Enamorados en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $30. www.vivatumusica.com

Miércoles 15 de febrero

Cine en español sobre la joven tercera edad

El Festival de Cine Latino de Chicago proyectará una serie de películas enfocadas en los temas del envejecimiento y las personas de la tercera edad. La próxima puesta cinematográfica será la comedia mexicana de nombre ‘El Estudiante’, cuya trama trata sobre un anciano quien se inscribe en la universidad a los 70 años de edad. La película se proyectará en el Centro Cultural de Chicago (77 E. Randolph St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. chicagolatinofilmfestival.org/youth-has-no-age-film-series