‘El Pantera’ Rodríguez: “Le patearía el trasero a McGregor si me enfrentara”

El peleador mexicano del UFC busca una pelea 'grande' con alguien del Top 5 de la promoción de artes marciales mixtas

Yair Rodríguez tiene claro lo que quiere para su futuro en el peso Pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC).

El fenómeno mexicano de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) demostró con gran actuación ante B.J. Penn que está para cosas grandes.

“El Pantera”, de 24 años, ha recibido notoriedad, gracias a un estilo vistoso, en el que utiliza patadas y combinaciones espectaculares.

Rodríguez presume marca a 6-0 dentro del UFC (11-1 en MMA) y la tercera mejor racha de victorias consecutivas en la división, detrás de las nueve del campeón interino Max Holloway y las siete del ahora monarca de los Ligeros, Conor McGregor.

“Soy un verdadero contendiente en la división Pluma. Yo no escojo a mis rivales, quiero esperar y ver lo que quiere el UFC. Ellos saben los planes, yo soy parte del personal, soy un peleador y me enfrentaré contra el que ellos quieran”, declaró el oriundo de Parral, Chihuahua.

“Quiero mis propias cosas. Si quiere ir (McGregor) y pelear en boxeo, en realidad no me interesa. Me importa mi carrera, y si él está frente a mí, no me importa, le voy a patear el trasero”, dijo a Radio Row el mexicano cuando se le preguntó sobre su postura acerca de la posible pelea entre el irlandés y Floyd Mayweather Jr. “Simplemente estoy siendo honesto, sólo me preparo. Soy un ganador y las personas no recuerdan a los perdedores”.

Se maneja el nombre de Cub Swanson, veterano de 33 años, que suma tres triunfos al hilo y ha enfrentado Holloway, Frankie Edgar y al campeón José Aldo, entre otros (todas derrotas) como posible rival del mexicano.

También Jeremy Stephens, de 30 años, suena para chocar ante “El Pantera”. Viene de caer ante Edgar y ha perdido cuatro de sus últimos seis combates.