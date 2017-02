Ex de Paulina estudia demandarla por la portada de esta revista

Sigue la batalla legal entre Paulina y Colate

A Nicolás Vallejo-Nágera no le ha sentado nada bien que su exmujer, la cantante Paulina Rubio, decidiera sin su consentimiento protagonizar la portada de la revista People en Español junto a sus dos hijos, Andrea Nicolás -fruto de su fallido matrimonio con el español- y el pequeño Eros, de su actual relación con el cantante Gerardo Bazúa.

Tanto es así, que ahora el empresario ha afirmado rotundamente que podría terminar emprendiendo acciones legales contra la diva mexicana por exponer públicamente a su único hijo sin contar con el beneplácito de su padre, sobre todo después de que él mismo se negara a una propuesta similar que le habría hecho la misma publicación.

“Primero tengo que digerirlo y ver qué medidas tomo. Puede que la demande porque me tendría que haber pedido permiso. A mí ese mismo reportaje me lo pidieron y me negué”, asegura tajante en conversación con Diez Minutos.

@paurubio en nuestra nueva portada ¿qué dijo de Colate y @jerrybazua? Pueden ver un adelanto en Peopleenespanol.com 📸:Jesús Cordero para #PeopleEnEspanol A photo posted by People en Español (@peopleenespanol) on Jan 31, 2017 at 1:26pm PST

La indignación que siente Colate ante las decisiones que, de forma unilateral, toma Paulina en relación con el hijo de ambos no ha hecho otra cosa que intensificarse desde el comienzo del año nuevo. Tanto es así, que hace unas semanas el empresario revelaba que había tenido que acudir a los tribunales para obligar a la chica dorada a cumplir escrupulosamente con los términos de la custodia compartida de Nico, después de que esta infringiera sistemáticamente -según la versión de Colate- el acuerdo relativo a la distribución del tiempo que el pequeño pasa con cada uno de sus padres.

“Me cuido de no hablar mal de la madre de mi hijo, aunque no me he sentido bien tratado. Pero hay veces que estallo, como la última demanda que le he puesto, porque es habitual que no cumpla con la custodia. Todos estos años he intentado tener una relación cordial por el bien de mi hijo y he estado tragando hasta que he dicho ‘basta’“, confesó en la misma conversación.

Love is the answer ❤️ #missyou #mediterranean #sea #menorca #family #kids #love A photo posted by Nicolas Vallejo-Nagera 🇪🇸🇫🇷🇺🇸 (@colatenicolas) on Aug 19, 2016 at 11:38am PDT

Al margen de los enfrentamientos que ha venido protagonizando el exmatrimonio a cuenta de sus discrepancias sobre la crianza de su único hijo en común, Colate también ha tenido que negar una vez más que haya tratado de lucrarse a costa de su divorcio de la mexicana.

“De Paulina yo no he visto ni un duro, pero llegamos a un acuerdo confidencial sobre un dinero que era mío“, indicó en la entrevista, antes de dejar claro que jamás se aventuraría a buscar la tutela única de Nico para cortar de raíz cualquier disputa con su exmujer: “No se me ha pasado por la cabeza separarle de su madre”.