Humberto Zurita se retira de la actuación por Christian Bach

La actriz sigue mal de salud y su esposo quiere pasar más tiempo con ella

Luego de que se diera a conocer que la actriz Christian Bach estaba pasando un mal momento de salud, su esposo, el también actor Humberto Zurita reveló que la madre de sus hijos se encuentra bien; sin embargo, han tomado la decisión de retirarse del medio para poder estar más unidos con ella, quien en este proceso lo ha necesitado más que nunca.

“Todo bien, gracias, me preguntan mucho sobre ella, pero ella está muy bien”, dijo a Diario Basta. “Estamos pensando en retirarnos ella y yo de este medio, para dejar que nuestros hijos sean los que lleven la batuta de nuestros proyectos. Lo que estamos buscando es descansar de lo que hemos venido haciendo, para disfrutarnos más como familia”.

Humberto dejó en claro que este retiro no podría ser drástico, debido a que como actor está dispuesto a seguir trabajando en proyectos de calidad que sumen a su carrera, pero siempre y cuando no lo alejen de su esposa, quien se ha convertido en su prioridad.

“Hay cosas maravillosas a las cuales no les puedes decir que no, y eso hace que no puedas irte. Siempre he pensado que ser intérprete o ser actor, es una enfermedad contagiosa; se le contagió a mis hijos y a mis sobrinos. Ha llegado el momento de que ellos sigan con esto que han visto en su vidas desde que nacieron”.

Después de la enfermedad en las manos que Christian ha enfrentado, el actor desea estar más al pendiente de la mujer con quien ha logrado un matrimonio estable de casi 30 años.