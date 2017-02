Maluma entrevista exclusiva: “El límite ni siquiera es el cielo”

Responde a la controversia de '4 Babys': "A la gente le queda muy fácil levantar el dedo y juzgar y señalar"

Juan Luis Londoño, a quien todos conocemos como Maluma, tiene 23 años, 45,5 millones de seguidores en redes sociales, más de 4 billones de visualizaciones en su canal oficial YouTube/VEVO y acaba de recibir 7 nominaciones en los Latin Billboard.

Recorrió el mundo entero con sus conciertos, y en marzo comienza su primera gira en Estados Unidos. En exclusiva hablamos con el ‘chico éxito’ del momento. El elegido por Ricky Martin, Shakira, nos habla de todo lo que está viviendo, y por primera vez le contesta a los que lo criticaron por el tema ‘4 babys’, y lo acusaron de hacer una apología al maltrato de la mujer.

Pregunta: Acabas de recibir 7 nominaciones en los Latin Billboard, ¿qué sientes?

Maluma: Una alegría muy grande, es la primera vez que estoy nominado, y debuto con 7. Creo que eso es una respuesta la trabajo, al sacrificio de todo lo que he venido haciendo este año, que se ve reflejado en estas nominaciones, y no solo en eso, ni son los premios, sino con lo que ha pasado en mi carrera en el último año en general, me siento muy bien, muy agradecido.

P: Como bien dices tu último año ha estado lleno de triunfos, ¿cómo lo vives?

M: Me siento agradecido, es una bendición muy grande de Dios, vine a este mundo con un propósito muy especial, viene a demostrarle a la gente que sí se puede… Yo soy un soñador y los sueños me han llevado hasta donde estoy hoy y seguiré porque este es el principio de mi carrera. Tengo 23 años y creo que lo mejor está por llegar, estoy trabajando muy fuerte para pasar al próximo nivel. Yo creo que como artista el premio más grande es contar con el cariño de la gente, y saber que soy uno de los más seguidos en las redes sociales, que incluso puedo tener más canciones en este momento sonando en las radios, me hace dar mucha felicidad y con más hambre todos los días, porque el límite ni siquiera es el cielo.

P: ¿Te asusta pensar en “ahora qué hago” o “cómo sigo para no caer”?

M: Me entusiasma, no me asusta, me entusiasma mucho, tengo una vida por delante. Yo hoy vivo en un avión, no tengo un lugar, tengo mis cosas en Colombia, aquí en Miami, pero hoy mi vida gira en torno a los tours, la música, lo que vaya a venir que venga que no tengo miedo, y estoy listo para afrontar todos los retos.

P: Con tanto viaje, tantas giras, tanta exposición, ¿cómo equilibras tu vida?

M: La fama y todo lo que me ha pasado en un punto me ha dado muchas cosas, pero también me ha quitado. Ha sido más las cosas positivas, porque no solamente son mis sueños los que se hacen realidad sino también los de mi familia… Por medio de mi carrera musical he visto mucha gente que ha realizado su sueño personal, que ha materializado y se ha visto identificada conmigo, entonces yo creo que el equilibro mayor que yo puedo tener es muy familia, que son los que están siempre al lado mío, me ponen los pies sobre la tierra, son los que escucho, los que me acompañan, los que lloran y ríen conmigo, y mi familia ha sido como esa motivación y ese centro de todo en mi vida. Tengo una carrera bonita, millones de fans, pero nada de eso tendría sentido si no tuviera a mi familia que es ese balance.

P: ¿En qué momento necesita ponerte los pies sobre la tierra?

M: Cuando estoy viajando mucho, literalmente… Exposición, música, prensa, llego yo a Colombia, a Medellín, mi tierrita, y me reúno con ellos y estar con ellos una o dos horas me basta para entender quién soy yo. Para darme cuenta todas las cosas que dejado de vivir por estar haciendo mi carrera musical, y eso es algo muy especial, mi familia me pone los pies en la tierra cada vez que estoy volando.

P: Si tuvieras que elegir tres momentos de este último año, ¿cuáles elegirías?

M: Hubo cosas muy especiales, como el Coliseo de Puerto Rico que fui el primer artistas colombiano en cantar ahí, fue algo muy grande para mí. El puesto número 1 y 2 de los charts de Latin Billboard con ‘Sin Contrato’ y Chantaje’, y no puedo dejar por fuera la experiencia de cantar con Shakira que fue algo muy especial. ‘Chantaje’ es una canción que me ha dado mucho en tu carrera.

P: Llega tu primera gira en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a ver el público?

M: Es un espectáculo, la gente está aquí, la gente paga y compra un boleto por ver un espectáculo, y eso les voy a dar, que lo disfruten, que lo gocen, tengo un gran equipo de bailarines, de técnicos y es como mostrarles un poco más que un show de regaetón, mi repertorio cuenta con diferentes tipos de canciones. Y entre todas creo una historia que tengo que contar de principio a final. Cada canción le sigue a la otra, mi momento favorito: estar en un escenario.

P: La música y el amor son los dos lenguajes universales, ¿qué sientes sabiendo que transportas al mundo uno de esos dos?

M: Es increíble, me encantaría ser el protagonista de los dos, porque el amor y la música es lo que me mueve a mí, me levanto amando a mi familia, a mis fanáticos, mi vida, y luego voy y hago música y ahí es donde me siento en pleno, ser parte de estos movimientos que es música y amor.. Creo que es una responsabilidad, pero estamos para lo que sea y me encanta de ser protagonista de ese cuento.

P: Dentro de este año maravilloso, también protagonizaste una polémica por la canción ‘4 Babys’ y tú nunca hablaste, nunca saliste a defenderte, ¿qué piensas tú?

M: Siempre me pidieron declaraciones y que hablara al respecto pero no tenía nada que hablar la verdad, siempre fui muy consciente a la hora de hacer esta canción, como dicen por ahí, “para gusto los colores”… La gente que quiere escuchar este tipo de música la escucha, y la que no ya, yo tengo un abanico muy grande de las edades de los que me escuchan desde niños hasta adultos muy adultos y trato de darle a cada uno un poquito de mi música, es muy difícil tener contento a todo el mundo.

Creo que lo más importante es que yo soy un intérprete, como los actores se montan en sus películas y hace de asesinos, llegan a sus casas y no salen a matar, yo en este caso no estoy enamorado de ‘4 babys’. A la gente le queda muy fácil levantar el dedo y juzgar y señalar y hablar mal de uno y el otro, pero en general los logros y las cosas positivas no se ven reflejadas, y no son las noticias que más se venden, porque nos criaron con un amarillismo en nuestra mente, y nos gusta el morbo, y nos gusta saber de eso.

Por eso precisamente la canción es tan exitosa, la gente le encanta escuchar este tipo de cosas, es el tema más fuerte que tengo en el repertorio, yo voy a un concierto y desde el comienzo me empiezan a pedir que cante ese tema, veo los mensajes que me envían en mis redes sociales de crítica, pero llego al concierto y me la piden y lo que manda es el pueblo, no la prensa, no yo, no mi disquera… Si ellos quieren escuchar ese tipo de canciones son las que le voy a dar. Yo no digo las groserías que dicen los otros artistas, pero porque la canción está compuesta por cuatro artistas más, y me culpan a mí, pero yo soy un intérprete que interpreta cosas reales o no, mías no mías y además es una de mis favoritas.

MIRA EN QUE CIUDADES ESTARÁ MALUMA:

Marzo 2, 2017 McAllen, TX State Farm Arena

Marzo 3, 2017 Houston, TX Revention Theater

Marzo 4, 2017 El Paso, TX El Coliseo

Marzo 9, 2017 Orlando, FL Bob Carr Center

Marzo 10, 2017 Miami, FL The Fillmore Miami Beach

Marzo 11, 2017 Miami, FL The Fillmore Miami Beach

Marzo 12, 2017 Atlanta, GA Fox Theatre

Marzo 16, 2017 Chicago, IL Rosemont Theatre

Marzo 17, 2017 New York, NY Hammerstein Ballroom

Marzo 18, 2017 Washington DC EagleBank Arena

Marzo 19, 2017 Boston, MA House of Blues

Marzo 23, 2017 Dallas, TX Music Hall@Fair Park

Marzo 24, 2017 Las Vegas, NV The Chelsea@The Cosmopolitan

Marzo 25, 2017 San Jose, CA City National Civic Center

Marzo 26, 2017 Los Angeles, CA Microsoft Theater