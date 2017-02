Juan Manuel Márquez vs. Miguel Cotto: ‘Cocinan’ la pelea para septiembre de 2017

El mexicano y el boricua reanudan negociaciones para enfrentarse

La repentina cancelación del combate de Miguel Ángel Cotto Vázquez con James Kirkland al parecer le cayó como anillo al dedo a los intereses del cagüeño de cerrar su carrera con una megapelea contra el mexicano Juan Manuel Márquez.

“Septiembre es la fecha en la que piensa enfrentarlos el señor Bob Arum”, dijo ayer Nacho Beristáin en conversación telefónica con El Nuevo Día respecto al mentado encuentro entre Cotto y Márquez. Beristáin entrena y fue manejador de Márquez, ex titular 126, 130 y 135 libras.

El reconocido técnico veracruzano, veterano de sobre un centenar de peleas de campeonato mundial, explicó que Márquez-Cotto aún no está firmado, pero que las pláticas entre las partes al parecer van viento en popa.

“El comentario que me hizo Juan Manuel es que van a hacer una pelea de preparación los dos y luego se van a enfrentar por ahí por septiembre”, continuó diciendo Beristáin, quien catalogó a Cotto como “uno de los grandes pugilistas puertorriqueños. De lo mejor que ha dado Puerto Rico”.

“Yo le aconsejé a Juan Manuel que la pelea (preparatoria) sea en junio porque yo tengo bastantes compromisos y no puedo estar con él todo el tiempo”, relató Beristáin, quien recientemente aceptó la responsabilidad de entrenar al en ocasiones perezoso Julio César Chávez Jr. para su combate con Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 6 de mayo. Chávez Jr. se acuarteló en el Centro Ceremonial Otomí en las alturas de Temoaya, México.

Además, Beristáin trabaja actualmente con Rey Vargas, quien chocará con el británico Gavin McDonnell el 25 de febrero en Yorkshire, Inglaterra por el vacante título 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Las negociaciones también fueron confirmadas por Arum, presidente de Top Rank.

“Juan Manuel vino a vernos la semana pasada si no me equivoco y platicamos sobre varias cosas, incluyendo esa pelea. Pero solo fue algo preliminar porque de nuestra parte no hay nada concreto”, indicó Arum, cuya relación con el grupo Cotto ha pasado varios momentos rocallosos.

Top Rank firmó a Cotto después de que el cagüeño participara en las olimpiadas de Sidney 2000.

Junto a Top Rank, Cotto se coronó campeón 140, 147 y 154 libras. La relación terminó de manera relativamente amigable cuando decidió enfrentar como agente libre a Floyd Mayweather Jr. en 2012.

Cotto regresó con Arum en 2013 y se convirtió en el primer puertorriqueño campeón mundial en cuatro divisiones. Ese capítulo cerró de manera amarga cuando el cagüeño decidió firmar con la novel empresa Roc Nation Sports y chocar con Álvarez.

Arum y Cotto tuvieron duras palabras el uno para el otro, con el octogenario promotor también criticando la conducta del entonces representante legal de Miguel, el licenciado Gabriel Peñagarícano, a quien el ex campeón defendió públicamente. El año pasado, sin embargo, Peñagarícano fue removido de su puesto por el grupo Cotto, lo que facilitaría la posibilidad de que hagan las pases.

Ayer, Arum dijo estar dispuesto a colaborar con Cotto y Roc Nation.

“Bueno, nosotros trabajamos con todo el mundo. Tendría que ver. Pero no especulo al respecto porque estas son personas muy peculiares”, agregó Arum en la entrevista telefónica.