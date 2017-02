Kate del Castillo se reunirá con Pérez-Reverte para preparar “La Reina del Sur 2”

La segunda parte de la exitosa serie "La Reina del Sur" está más cerca, según la actriz

Kate del Castillo estrena el 24 de marzo “Ingobernable”, una serie de Netflix en la que interpreta a la Primera Dama de México. Pero según nos reveló la actriz mexicana, estaría cerca de retomar su papel más icónico: el de Teresa Mendoza en “La Reina del Sur”, algo que la tiene “emocionada”.

Castillo nos confensó en una entrevista en Nueva York que pronto viajará a España para reunirse con Arturo Pérez-Reverte, escritor de la novela “La Reina del Sur” en la que se basó la serie, quien estaría ya trabajando en una segunda parte.

Así fue la conversación con Kate del Castillo:

Pregunta: ¿En qué otros proyectos estás ahora?

Kate del Castillo: Este año ha sido muy difícil para mí. Ahorita estoy poniendo otra vez para resurgir y ponerme a trabajar. Hay varias cosas por ahí. Tengo pronto una ida a España para ver tal vez “La Reina del Sur 2”. Me voy a ver con (Arturo) Pérez-Reverte allá, yo creo que pronto.

P: ¿Puedes contar más?

K.C.: ¡No! Ya conté demasiado, de hecho. Pero eso es algo que me tiene emocionada. Desde que terminé querían hacer la segunda parte, pero yo nunca quise porque me parece que fue tal el éxito que así se tenían que dejar las cosas. Además, no hay un segundo libro. Y si no está Arturo, menos. Pero ya pasaron varios años y como me dijeron cómo sería la historia, me atrajo muchísimo. Ha sido de los momentos de mi carrera que más he gozado, haciendo “La Reina del Sur”. La gocé y la sufrí al mismo nivel. Fue intenso.

P: ¿Por qué?

K.C.: Porque fueron unas condiciones bastante malas. Condiciones de todo. Era terrible. No teníamos ni campers, ni dónde cambiarnos… y yo trabajé prácticamente en todas las escenas. Estaba yo totalmente agotada. Los horarios eran terribles. Todo era así horrible, no había continuidad, nada “machaba”… ¡Todo era un desastre! Pero el personaje es tan exquisito y tan delicioso… lo sufría, porque lo sufríamos todo el crew y todo el cast. El director y yo después nos veíamos y nos decíamos: “¡Imagínate si lo hubiéramos hecho bien. Nos hubiera ido aún mejor!”.

P: Aún la siguen pasando…

K.C.: Todo el rato. Ha sido un fenómeno. Por eso yo le tengo tanto amor y estoy tan apegada a ese proyecto. Además la sufrí mucho porque en mi vida personal estaba fatal también. Sufría junto con Teresa Mendoza; llorábamos las dos de la mano. Para mí significó muchas cosas. Soy muy celosa del proyecto y por eso no he querido hacer una segunda parte. Pero a lo mejor ya es tiempo. A lo mejor ya es hora.

P: ¿Arturo ha trabajado algo ya en la segunda parte?

K.C.: No sé si tiene libro o no. Pero sí sé que está pensando en esto y sé que él desde luego lo quiere hacer. Eso me da mucha alegría y por eso me quiero ir a sentar con él para que me diga, con su maravillosa manera de contar las cosas, que me diga cómo va. Pero yo sí quisiera que escribiera un libro. Sería ideal sacarlo a la vez que la serie.