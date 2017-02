Elenco de ‘La doble vida de Estela Carrillo’: Conoce a los personajes de telenovela de Televisa y Univision

Ariadne Díaz protagoniza la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo"

Televisa está a punto de estar su nueva producción estelar, “La doble vida de Estela Carrillo”. La propuesta es de los mismos productores de éxitos como “Mentir Para Vivir”, “La fuerza del destino” y “Antes muerta que Lichita”.

Protagonizando la serie están Ariadne Díaz, David Zepeda, Danilo Carrera, África Zavala, Erika Buenfil, y muchos más. Conoce más de cerca a todos los personajes para descubrir lo que encierra esta historia.

Ariadne Diaz es Estela Carrillo

Su nombre real es Laura Oviedo. Es una joven leal, noble, responsable y con el sueño de convertirse en una cantante de regional mexicano. Fue presa fácil de Fausto, un guapo muchacho que promete ayudarle a desarrollar una carrera de cantante. Es así como Laura cae en una red de prostitución en donde es víctima de humillaciones y bajezas; también conoce ahí a la pequeña Paloma, quién sería vendida a la misma red de tráfico. Laura y la pequeña logran escapar, pero a un precio muy caro, pues cruzan a Estados Unidos de manera ilegal y Laura adquiere una identidad falsa, la de Estela Carrillo. Se convierte en maestra de música, pero su nombre llega a oídos de Ryan, un tipo acusado de asesinato, quién le pide testifique a su favor. Acorralada por las circunstancias, decide mentir en el juicio y liberar al asesino, poniéndola a merced de un mundo en el que la única clave para estar a salvo, es descubrir quién es la verdadera Estela Carrillo. A pesar de la situación que los une, Estela se enamora de Ryan, pero es Danilo quién logra que supere el trauma ocasionado por la relación con Fausto.

David Zepeda es Ryan Cabrera

Es un hombre apasionado y tierno, pero siempre reprime sus sentimientos, temiendo salir lastimado. Dueño y director de Furia Productions. Es acusado de un asesinato, pero le pide a Estela que testifique a su favor y así logra salir libre. Sin darse cuenta se siente atraído y se va enamorando poco a poco de Estela, pero los misterios y secretos que comparte con la verdadera Estela, atormentan su alma y le impiden abrir su corazón del todo. Él mismo la aleja de sí, pero por otro lado la mantiene cerca para protegerla y quererla. Su objetivo principal es descubrir quién es la mujer que se hace pasar por Estela Carrillo.

Danilo Carrera es Danilo Cabrera

Danilo fue un adolescente problemático que le dio múltiples dolores de cabeza a sus padres. No obstante, su actitud cambió de manera radical cuando comenzó a trabajar en Furia Productions. Él y su banda se presentaron ante Ryan para pedirle que lo representará y convertirse en alguien famoso. Cuando conoce a Estela sólo siente atracción y deseo, pero Danilo aprende a amar de verdad al punto del sacrificio. Admira el talento natural de Estela y está seguro de que su participación como corista en la banda los beneficiará a ambos.

Alejandro Tommasi es Mr. Blake

Si bien no es un hombre particularmente guapo, tiene un aspecto impecable, de ejecutivo y hombre de negocios. Detrás de su apariencia nadie sospecharía a qué se dedica, pues tras su fachada de asesor de negocios de hombres importantes y poderosos (políticos, empresarios, artistas famosos, etc.) en realidad se esconde un “proveedor” de personas para las “diversiones” y perversiones de una retorcida élite. No conoce a Estela, hasta que sabe que sigue viva y que puede ser quién tenga en su poder información comprometedora. Debe matarla a como dé lugar para poder borrar cualquier rastro que lo involucre a él y sus clientes con el tráfico de personas y la pedofilia.

África Zavala es Morgana Santos

Erika Buenfil es Mercy Cabrera

Zaide Silvia Gutiérrez es Chayo

Vanessa Bauche es Leticia

Marco Méndez es Asdrúbal

Lourdes Reyes es Luisa

Adrían di Monte es Joe

Mike Biagio es Fausto

Franklin Virgüez es El Talismán

Claudia Ríos es La Toña

Luis Uribe es Néstor

Andrés Zuno es Tom

Alex Perea es Tadeo

Carlos Speitzer es El Calao

Adriana Ahumada es María

Tania Lizardo es Nina

Armando Torrea es Steve

Lara Campos es Paloma

Yanni Prado es Génesis

Ermis Cruz es Chavalín

Omar Medina es Erasmo

Luis Xavier es Soto

Héctor Cruz es Ausencio

Marcos Montero es Horacio

Actuaciones Especiales

César Évora

Alfredo Adame

Delia Casanova