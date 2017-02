Neida Sandoval regresa a ‘Despierta América’

"Abriré mi baúl de los recuerdos al regresar a la casita por primera vez, después de casi 6 años de haber salido de la cadena Univisión"

A 6 años de haber salido de ‘Despierta América’ y de Univision, Neida Sandoval regresa a la ‘Casita más feliz de la televisión hispana’.

Así nos lo confirmó Univision y la propia Neida, quien dice no caber de la emoción esperando al lunes 13 de febrero para pisar esos estudios en lo que tanto vivió durante 15 años.

En mayo ‘Despierta América’ cumple 20 años al aire, y la cadena está dispuesta no solo a tirar la casa por la ventana, sino que además busca recordar aquello que lo convirtió en el éxito más grande de Univision. Y este próxima semana comienzan con la visita de Neida.

“Este lunes abriré mi baúl de los recuerdos al regresar a la casita de ‘Despierta America’ por primera vez después de casi 6 años de haber salido de la cadena Univisión. Sin duda alguna, será una mañana de intensas emociones para mí, porque allí viví momentos que marcaron mi vida personal y profesional”, nos dijo en exclusiva Neida.

Durante 15 años la periodista que luego estuvo en la cadena Telemundo, informó a los hispanos de Estados Unidos desde ‘Despierta América’, hasta que los ejecutivos de ese momento decidieron no renovarle el contrato, y en su lugar quedó su colega y también amiga Satcha Pretto.

“Guardo memorias imborrables de mis 15 años al frente de las noticias matutinas de Univisión, que me hicieron crecer como profesional en el periodismo al frente de importantes coberturas noticiosas que marcaron el inicio del nuevo siglo, y a la par tuve el privilegio de disfrutar de mi querida familia de la televisión junto a Fernando (Aráu), Anita (Canseco), Rafa (José), Giselle (Blondet) y un gran equipo de producción que me apoyaron en momentos difíciles y también alegres en mi vida… Estoy emocionada de regresar a esa casita que me dio cariño por 15 años, y sentir los abrazos de muchos compañeros y amigos que siguen despertando a América al frente y detrás de las cámaras”, concluyó Neida.

Aunque no nos lo han confirmado oficialmente, parece que este no será la única visita que recibirá el show matutino que hoy conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Ana Patricia Gámez y Johnny Lozada, todo indicaría que serían varios de los primeros presentadores que le harían la visita a ‘Despierta América’.

