Beyoncé y Adele encienden la contienda en los premios Grammy

En el Staples Center de Los Ángeles se celebrará la 59 edición de estos importantes premios a la música; las cantantes son dos de las principales nominadas

Dos grandes divas del pop acapararán todas las miradas durante la gala de los Grammy. Beyoncé, con nueve opciones a premio, y Adele, con cinco, son las grandes favoritas de la noche y se disputan los tres premios más importantes.

La balada “Hello” de la cantante británica y el himno con tintes políticos de Beyoncé “Formation” compiten por alzarse con el gramófono a la Grabación del Año y Canción del Año. Aunque la texana cuenta ya con 20 Grammy -frente a los diez de Adele-, la nominación por Lemonade podría darle su primer trofeo al Disco del Año. Para el 25 de Adele, en cambio, sería el segundo en esa categoría, tras el que se llevó por 21. Éste es el análisis de Valerie Hamilton para la agencia de noticias DPA.

Aquí -escribe la enviada especial a Los Ángeles- el “timing” podría dar ventaja a la futura mamá de gemelos. 25 se lanzó en noviembre de 2015, pasado el plazo para aspirar a los Grammy 2016, y después de un año en todas las radios, un premio sonaría a noticia ya vieja. En cambio, el ambicioso Lemonade llegó en abril, acompañado de un aclamado largometraje y especulaciones sobre referencias a infidelidades en las letras que lo mantuvieron en titulares durante semanas. Sin embargo, comparado con las de 25, las ventas de Lemonade parecen poca cosa. Según la asociación de las industrias estadounidenses de la grabación (RIAA), Beyoncé sólo ha logrado vender un millón de copias en Estados Unidos, mientras que el disco de Adele multiplica esa cifra por diez. Además, su tema “Hello” se convirtió en la primera canción que vendía un millón de descargas en una semana. Pero aunque a veces no lo parezca, Adele y Beyoncé no compiten solo entre ellas. El premio al Disco del Año se lo disputan con Purpose del canadiense Justin Bieber, Views del rapero Drake y A Sailor’s Guide to Earth, del cantautor country Sturgill Simpson.

Además, en la categoría de Grabación del Año hay pesos pesados como el Work de Rihanna y Stressed Out, del dúo de “pop esquizofrénico” -como ellos mismos definen su estilo- Twenty One Pilots. Además, el pop danés de Lukas Graham y su 7 Years está nominado a Grabación y Canción del Año, igual que “I Took a Pill in Ibiza”, de Mike Posner, y “Stressed Out”, de Bieber.

Con sus nueve nominaciones, Beyoncé es, eso sí, la primera artista que aspira a premio en cuatro géneros -pop, rock, rap y urbana contemporánea- el mismo año. Le siguen en opciones a gramófono el rapero Kanye West, Drake y Rihanna con ocho cada uno, mientras que Chance the Rapper debuta con siete, convertido en el primer artista jamás nominado con un lanzamiento exclusivamente en streaming: Coloring Book.

En total, la Academia reparte premios en 84 categorías. El veredicto está en manos de los más de 13.000 miembros con derecho a voto. En esta 59 edición, los Grammy se entregarán en el Staples Center de Los Ángeles (la transmisión televisiva será de TNT), con James Corden como maestro de ceremonias y las actuaciones de Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, Metallica y The Weeknd, entre otros.