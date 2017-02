Salud mental de Trump preocupa a “algunos” republicanos, afirma senador

El representante demócrata de Minnesota, Al Franken, dijo que sus colegas hablan de las mentiras del presidente y su temperamento

La salud mental del presidente Donald Trump preocupa a algunos miembros del Partido Republicano, afirmó Al Franken, senador demócrata Al Franken.

El representante por Minnesota le dijo a CNN que algunos de sus colegas republicanos creen que Trump puede tener algún problema mental.

“No es la mayoría de ellos”, aseguró Franken.

Sin embargo, también dijo hay demócratas que también creen lo mismo.

“Todos tenemos esa sospecha de que, usted sabe, que él no es… él miente mucho”, dijo Franken.

Indicó que el hecho de que un presidente mienta tanto no es común, además de su temperamento, publicaron The New York Post y The New York Times.

“No he escuchado muchas cosas buenas, y he oído una gran preocupación por el temperamento del presidente”, dijo.

Franken incluso señaló los ataques de Trump a la senadora Elizabeth Warren, a la que llama “Pocahontas”, en un afán “racista”.