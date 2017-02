La noche negra de Lionel Messi en la ‘Ciudad luz’

El rosarino fue uno de los peores de la formación catalana dentro de una flojísima labor colectiva del equipo de Luis Enrique frente al PSG en Champions League

Lejos, muy lejos de lo esperado, Lionel Messi fue uno de los puntos más bajos dentro de la pálida producción de Barcelona , vapuleado por PSG en París, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Messi jugó los noventa minutos. Pero, como Luis Suárez y Neymar, sus compañeros en el ataque, lució desconectado del resto, sin poder desequilibrar. Fácilmente absorbido por la defensa de París Saint-Germain, el argentino fue un espectador privilegiado de la enorme actuación de otro rosarino y compañero de selección: Ángel Di María.

En una noche deslucida, Messi no pateó al arco francés -ejecutó un tiro libre que rebotó en la barrera-; perdió la jugada en la jugada que derivó en el segundo gol local, anotado por Julian Draxler, y hasta sufrió un caño de taco de Adrien Rabiot.

Un tal Lionel Messi fue a presionar al joven Adrien Rabiot. Vean nada más de qué manera resolvió… pic.twitter.com/GPDIG3ydRX — FUTBOLERO (@Futbolero_10_) February 15, 2017

Incluso el diario catalán Sport no dudó en calificarlo entre los peores de la formación de Luis Enrique, con 2 puntos. Y en su análisis se preguntó: “¿Qué te pasó Leo? No es normal ver al argentino perdido en el campo, sin ideas y superado por la defensa rival. Ha firmado uno de sus peores partidos como blaugrana. Está a 90 minutos de perder otro Balón de Oro. Ya ni hablamos de la Champions sino de su interés personal. Parecía una sombra de sí mismo, más lento de lo normal y perdiendo balones, ofreciendo una imagen preocupante de impotencia y resignación“. Para Mundo Deportivo, “el ’10’ no estuvo y eso es noticia, mala para un Barça que depende mucho de su maestría. Para colmo, perdió el balón que dio pie al contragolpe del 2-0″.

La pierde Messi. Verratti asiste y Julian Draxler NO perdona. París ON FIRE. 🔥⚽ PSG 2-0 Barça#ChampionsLeaguepic.twitter.com/Ewe3ccklsJ — Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) February 14, 2017

Descripción gráfica de Messi en el partido ante el PSG. 😂😂😂 pic.twitter.com/EnQ7HeYaqQ — PETER PARKER (@TribunaSpider) February 14, 2017