Quería matar a su esposa y a su hija, pero un error de dedo lo mandó a la cárcel

Los peligros de equivocarse de destinatario

Un hombre de la ciudad de Monroe, en Washington, pretendía ponerse de acuerdo con un sicario para matar a su esposa y a su hija de 4 años por $750,000.

De acuerdo con el portal KIRO 7, Jeff Lytle escribió un mensaje que decía: “Hola Shayne, ¿qué tal? ¿Recuerdas que me dijiste que me ayudarías a matar a mi mujer? Voy a aceptar tu oferta“… pero por un error lo envió a su exjefe y no al presunto sicario.

En otros mensajes Lytle, de 42 años, explicaba que la póliza de seguro de vida de la esposa era de un millón de dólares, y la de su hija, de $500,000. El acuerdo era dividir los $1.5 millones entre ambos en partes iguales.

“Si puedes hacerlo pasar por un robo fallido o un accidente, trabaja en Walmart y sale a las 11:00”, decía el hombre en sus mensajes.

El exjefe dio aviso a la policía de inmediato, con lo que Lytle fue arrestado en su casa bajo los cargos de instigación al homicidio en primer grado.

Lytle aseguró que esos mensajes eran sólo un desahogo y que no planeaba ningún asesinato. La fianza que le fue impuesta es de un millón de dólares.