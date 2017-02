Así pasó Maradona San Valentín: Fuerte discusión con su novia y la policía en su hotel

Su más reciente anécdota ha ocurrido en Madrid, luego de que la policía acudiera a su habitación tras escuchar una acalorada discusión con su pareja; el abogado niega que haya habido violencia

Matías Morla, abogado del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, aseguró que lo ocurrido en la mañana de hoy en un hotel de Madrid entre su representado y su novia, Rocío Oliva, fue “una discusión de pareja normal” y negó que ella hubiera sido golpeada durante la misma.



“Eso es falso (la agresión). Es verdad que hubo una discusión. Lo que pasa en la vida de Diego es que no puede ir a dar una vuelta cuando llega una situación de tensión, porque no puede caminar normalmente como cualquiera de nosotros”, remarcó Morla en declaraciones telefónicas al canal argentino Todo Noticias.

Minutos antes, el ex astro del fútbol, que se encuentra en Madrid para asistir esta noche al Real Madrid-Nápoles, aseveró que “no hay ninguna denuncia”, luego de que la policía y efectivos sanitarios acudieran a su hotel tras recibir un aviso de una “fuerte discusión” entre él y su pareja.

El letrado explicó que durante el enfrentamiento verbal entre ambos, Rocío llamó “para pedir otra habitación”.

“Se sumaron la discusión fuerte más el pedido de habitación. Y se llamó a la Policía. (…) Yo hablé con Diego antes del episodio, durante el episodio y después”, matizó.

“El policía muy educado me dijo… ‘yo vine acá porque me dijeron que había una mujer agredida, lesionada’. Me dijo ‘no veo a nadie agredido ni lesionado’. Se hizo un acta. Los separaron, para saber si estaban bajo algún tipo de coacción. Rocío se reía y dijo que nunca había llamado a la Policía”, remarcó.

El acta policial, según Morla, dice “expresamente” que no había “droga, no hay alcohol, ni vidrios rotos”.

“Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que en la vida de Maradona pasa esto y está el mundo hablando de esto. En la vida normal de cualquiera de nosotros hubiera sido un episodio menor”, subrayó el abogado, quien lamentó que el riesgo de todo esto es la influencia sobre “los contratos que tiene” el exjugador.

“Porque tiene que estar explicando a toda la gente que lo contrata este episodio”, lamentó Morla, para criticar “la actitud del periodismo” con estas situaciones.

En su cuenta de Facebook tras el incidente, Maradona destacó que está pasando “por un gran momento”.

“Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático”, concluyó.