Video: Sin querer, transmite por Facebook Live asesinato a balazos de su sobrino de 2 años

Otra víctima inocente de la violencia entre pandillas en Chicago

La mujer va conduciendo sin imaginar el trágico desenlace. Su sobrino de 2 años y su novio morirían acribillados a balazos y la escena transmitida en vivo por Facebook Live.

A eso de la 1:30 p.m. de este martes, el menor, identificado como Lavontay White, se encontraba en el vehículo que conducía Breunna Devonte por una calle de Chicago. En el carro, también se hallaba el novio de la mujer.

En el video del incidente, a la pareja se le ve cantando mientras el pequeño permanece en el asiento trasero.

Aproximadamente, tres minutos después, múltiples disparos se escuchan y los gritos de los ocupantes del coche. Seguidamente, Devonte, quien se encuentra embarazada, batalla por salir del auto hasta llegar a un callejón. Allí le ruega a vecinos que la dejen entrar a la vivienda.

“Llamen al 911. Ellos lo mataron…Yo tengo una bala en el estómago”, grita la mujer.

“Por favor, por favor, yo no puedo respirar”, continúa. “Oh Dios mío, por favor, no. Dios no me puedo ir. No me puedo ir”.

El niño y el novio de Devonte murieron tras ser baleados en la cabeza.

De acuerdo con las autoridades, el hombre era el objetivo de los pistoleros. Se cree que el crimen es resultado de la lucha entre pandillas.

“Nosotros tenemos pistas muy prometedoras, nosotros tenemos video”, indicó el superintendente de la Policía de Chicago EddieJohnson sobre el curso de la investigación. “No hay duda en mi mente de que los vamos a encontrar”, aseguró.

Con la muerte de Lavontay, suman dos los decesos de menores inocentes en esa ciudad desde el sábado.

Ese día, Takiya Holmes, 11, recibió múltiples heridas en un tiroteo; murió ayer.