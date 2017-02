Arrestan a un hombre cerca de LAX por posesión de bombas caseras

Agentes del FBI y del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles arrestaron a un hombre tras descubrir bobmbas de fabricación casera en un hotel donde estuvo alojado en Denver

Un hombre fue arrestado por agentes del FBI y la Policía en un hotel cerca al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), luego de descubrir explosivos de fabricación casera en un hotel donde estuvo hospedado antes, en Denver, Colorado, según medios locales.

Las autoridades aún no han dado a conocer cuántos y qué tipo de explosivos hallaron en el hotel Sheraton en Denver.

El sospechoso, fue identificado por los medios NBC News y ABC News como Adam Hayat, de 36 años, viajó hacia Los Ángeles el miércoles y fue arrestado en el Holiday Inn, ubicado en el bulevar La Cienega. No se encontraron explosivos en dicho hotel.

Se cree que el hombre es exmiembro de los U.S. Marines y ahora enfrenta cargos federales por estar en posesión de aparatos explosivos sin registrar. Aún no está claro por qué las autoridades estaban tras Hayat, quien no tiene antecedentes penales.

Según ABC News, Hayat es ciudadano estadounidense de ascendencia Pakistaní y habría servido en Iraq.