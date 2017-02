“Es un milagro, pero también una cruz”: azafata que sobrevivió al vuelo del Chapecoense

Ximena Suárez se siente afortunada, pero ahora enfrenta serios problemas

Sobrevivir a la caída de un avión es un milagro para muchos.

Pero, para Ximena Suárez , ese milagro “también es una cruz” por las dificultades que han venido después.

La boliviana de 28 años era la asistente de vuelo en el avión que cayó el 28 de noviembre pasado en Colombia y en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense .

De la aeronave en el que viajaban 77 personas solo sobrevivieron seis.

Esa noche Suárez se encontraba en la parte trasera del avión que quedó casi completamente despedazado al caer sobre una montaña cercana a Medellín, Colombia.

“Yo sentí que Dios dijo ‘te saco y ahora luchamos’. Así yo lo sentí. Luchar por mis hijos, por mi familia, por volver a verlos. Es un momento que nadie se puede imagina r”, dice Suárez, en conversación con BBC Mundo.

“Y llegar a mi país con más problemas y más problemas, es increíble”, añade.

Efectivamente, a los problemas físicos y emocionales de Ximena se suman las múltiples dificultades para pagar sus gastos médicos , pues la aseguradora de la aerolínea LaMia solo ha cubierto una parte de los tratamientos.

Por eso Suárez abrió una petición* en internet para recibir ayuda económica y poder pagar las cuentas médicas, pero eso también ha sido parte de su calvario.

Pesadillas

Para los tripulantes, la póliza de seguro que tenía LaMia con la compañía boliviana Bisa cubría hasta US$25.000 para el pago de gastos médicos.

Y la clínica en Colombia en la que Suárez recibió atención de emergencia y los primeros tratamientos cobró US$12.700 , dijo el abogado de Suárez, Carlos Subirana, a BBC Mundo.

“Ella tuvo que gastar de sus propios recursos y llevar las facturas para que le paguen el tratamiento. Hemos conseguido con trabajos judiciales que la aseguradora pague parte del tratamiento”, explica.

Pero una vez que alcanzó el límite de cobertura, costear los pagos de medicamentos y terapias ha sido una gran carga para la azafata.

“Estoy ahorita con fisioterapia del tobillo y el cuello. Tengo dolores en la espalda. Tienen que hacerme una cirugía de nariz. Están terminándome los dientes, porque perdí los de enfrente”, explica Suárez.

Afirma que le es muy difícil mantenerse sentada o de pie por periodos prolongados.

Además, aún está tratando de superar emocionalmente las secuelas que deja un accidente que fue fatal para casi todas las personas a bordo.

“Ahora necesito medicamentos para dormir. Se me vienen imágenes a la cabeza del accidente. Me levanto con pesadillas , me vienen imágenes del equipo, de los pasajeros que iban tan felices”, explica la joven desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

¿Por qué pedir dinero?

LaMia operaba con números negativos desde antes del accidente, y desde el incidente de noviembre ya no volvió a funcionar. Sus directivos fueron puestos bajo proceso judicial.

Suárez asegura que no había cobrado el sueldo de tres meses antes del accidente , y no ha recibido el pago de los meses que ha estado incapacitada.

Además de las terapias físicas, psicológicas y psiquiátricas que tiene que pagar, es madre soltera de dos niños, uno de 2 y otro de 6 años.

Por ello dice que abrió la cuenta de ayuda en línea, para poder terminar con su tratamiento y regresar lo antes posible a trabajar.

Sin embargo, en redes sociales ha recibido mensajes que la señalan de usar su caso de forma oportunista.

“Decían que era mejor que me hubiera muerto, que me estaba aprovechando de la gente de buen corazón, que por qué no me ponía a trabajar”, lamenta Suárez.

Otros en cambio le han hecho llegar mensajes de aliento y han aportado en 22 días cerca de US$2.900 a través de su petición en línea.

Volver a trabajar

Otro problema para la asistente de vuelo es que LaMia ha rechazado ofrecer una reparación económica de daños a la que tendría derecho.

“Fue un accidente laboral, yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Es increíble cómo me van a negar eso”, dice Suárez.

El abogado Subirana dice que está en proceso de demandar un “resarcimiento civil” ante la negativa de la empresa de pagar una indemnización.

Consultada al respecto, la aseguradora Bisa dijo a BBC Mundo que su póliza cubría los gastos médicos, pero una indemnización por daños psicológicos requiere un daño de por vida.

“La compañía ha requerido la evaluación médica/psicológica que corresponde para justificar una indemnización por invalidez total permanente “.

Por su parte, el abogado de los directivos de la aerolínea, Néstor Higa, considera que no le corresponde ninguna indemnización debido a que “no murió en el accidente”.

“No tiene derecho. De los US$25.000 se pagaron en Colombia los gastos, el resto se lo dieron”, dijo Higa a BBC Mundo.

Esto ha sido un problema adicional a Suárez.

Entre lágrimas dice que solo quiere cerrar este capítulo y poder retomar el trabajo que ha realizado desde hace ocho años.

“Lo que yo quiero es salir de todo esto, terminar mis terapias y ponerme a trabajar. Mi sueño siempre ha sido volar. Eso es lo que estamos trabajando con mi psicólogo, porque yo no sé si puedo volverme a subir a un avión. Pero eso es mi pasión”.

*Esta es la página de solicitud de ayuda que abrió Ximena Suárez en GoFundMe.