Trump: “DACA es un tema complicado para mí”

El presidente afirma que están analizando todavía el futuro del programa que beneficia a miles de "dreamers"

El presidente Donald Trump reconoció que el programa DACA no es un tema sencillo para su administración.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, a pregunta expresa de si cancelaría ese programa o no, el mandatario sólo dijo que están trabajando en ello, pero que es complicado.

Reconoció que muchos de los beneficiados son “grandes chicos” que fueron traídos a Estados Unidos a corta edad.

“Es un tema complicado… son increíbles chicos, no todos, pero son increíbles la mayoría… vinieron aquí de hace muchos años… me gustan los jóvenes, tengo hijos, me encantan los chicos”, expresó.

Indicó que las discusiones sobre el tema están siendo complicadas, pero no quiso especificar cuándo tomará una decisión y el sentido que tendría.

Este diario ha publicado que los “dreamers” están preocupados sobre la permanencia o desaparición del programa federal, sobre todo porque un joven, Daniel Medina Ramírez, protegido con este plan fue deportado, acusado de pertenecer a una pandilla.