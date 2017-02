La triste razón por la que la vida marina podría desaparecer

La fuente de la vida por excelencia podría dejar de serlo

Una investigación publicada por la revista Nature reveló que los océanos están perdiendo su concentración de oxígeno debido, principalmente, al cambio climático.

El oceanógrafo Sunke Schmidtko y otros dos investigadores de GEOMAR (Helmholtz Centre for Ocean Research) en Alemania, encontraron que los mares del mundo perdieron más del 2% de oxígeno entre 1960 y 2010, especialmente el océano más grande de todos, el Pacífico.

La cifra, aunque parece baja, representa un riesgo real para la vida marina. El oxígeno en los océanos es fundamental para la sobrevivencia de los organismos acuáticos, y se trata de un equilibrio muy delicado.

A diferencia de la atmósfera donde los gases se mezclan constantemente, en el mar el aumento de las temperaturas dificulta la presencia de gases como el oxígeno (cuando una bebida con gas se calienta, pierde su efecto) y mientras más caliente se encuentre la capa superior del océano, más difícilmente llevará oxígeno a las capas más profundas porque no se hunde fácilmente.

Esto puede generar áreas oceánicas “hipóxicas”, también llamadas “zonas muertas”, donde literalmente no existe vida. Y al no existir vida en una zona, algunas especies no pueden alimentarse, por lo que buscarán otras alternativas o desaparecerán.

A este paso, para el año 2100 los océanos habrán perdido 7% de su oxígeno. “Se pueden esperar implicaciones de largo alcance para los ecosistemas marinos y la pesca”, señalan los autores.

De acuerdo con la investigación, muchas de las consecuencias severas del cambio climático se observan en el océano y no en la tierra.