Las chicas de Fifth Harmony se niegan a hablar con Camila Cabello

La tensa salida de Camila Cabello de Fifth Harmony, marcada por un intercambio de reproches vía Twitter, no impidió que semanas después tratara de hablar con las jóvenes con las que compartió casi todo su tiempo durante cinco años, un acercamiento que no debió ser muy bien recibido a tenor de las declaraciones de la primera, que reconoce que no ha hablado con “las chicas” desde su separación musical.

“No [hemos hablado] y sí [traté de ponerme en contacto directamente con ellas]. No quiero entrar a dar demasiados detalles porque fue algo muy intenso y me resulta muy difícil hablar de ello. Me pone triste“, responde la artista en una entrevista a Billboard, en la que insiste una vez más en que nunca pensó que sus ya excompañeras de banda reaccionaran como lo hicieron al anuncio de su partida.