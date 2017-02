Secretos para mantener tu ropa en buen estado

Desde el lavado hasta la forma como la doblas y guardas en el clóset cuenta

Una de las tareas más estresantes de los amantes de la ropa es mantenerla en buen estado por largo tiempo, más aún cuando se trata de piezas de buena calidad.

Y es que no hay peores enemigos para su color y textura que el mal lavado, la agresividad de los detergentes, la grasa y otros productos que la manchan, el uso muy seguido y el mal guardado en el clóset.

La buena noticia es que existen pequeños trucos que ayudan a alargarle la vida a tus prendas favoritas. De acuerdo con el Cleaning Lab de Good Housekeeping Institute, estos son algunos de ellos:

1. Ataca las manchas tan pronto sea posible

Las manchas de productos alimenticios como el ketchup, la salsa de tomate o el dañan la ropa, al igual que las de sudor y grasa. Cuando éstas ocurren, se deben tratar de inmediato para evitar que se afirmen en el tejido o se acumulen.

En el caso de la grasa, los secretos de las abuelas recomiendan colocar un poco de talco en la mancha, dejar secar, retirar y luego frotar sobre ella un poco de detergente de cocina que remueve la grasa antes de poner la pieza en la lavadora.

Para remover el sudor y las manchas de desodorante que quedan marcadas en las axilas de blusas, camisas, camisetas y vestidos, el Cleaning Lab recomienda frotar en esta zona un detergente líquido de fuerte acción y dejarlo allí por 15 minutos, antes de lavar las piezas.

2. Siempre lava la ropa blanca y de color aparte

La ropa blanca y la de color deben lavarse separadas, siempre. Esto es obvio y en realidad hace la diferencia en el mantenimiento de los colores de la ropa y garantiza la tonalidad blanca de la ropa, particularmente cuando se usa en su lavado una tira (o paño) que agarra los colores, como es el caso del Color Grabber de Carbona o el Color Catcher de Shout, que atrae los sedimentos de la tintura que quedan atrapados en el tanque de la lavadora automática.

3. Usa con exactitud la cantidad de detergente requerido en cada lavado

El Cleaning Lab ha encontrado que el uso excesivo o insuficiente de detergente puede dejar la tela de la ropa sin brillo o sucia. En el caso de poco detergente, la ropa quedará sucia y cuando se usa mucho quedará manchas del detergente atrapadas en el tejido, dando como resultado unas telas opacas.

4. No sobrecargues la lavadora

Aunque veas que te queda espacio en la parte superior de tu lavadora, evita la tentación de agregar unas piezas de más. La razón: la ropa quedará sucia y mal lavada si sobrecargas la lavadora, ya que es bien sabido que ésta necesita espacio para circular con libertad en cada uno de los ciclos de limpieza, en las que el detergente hace su trabajo máximo.

5. Seca la ropa de acuerdo con las indicaciones de su etiqueta

Por si no lo sabías, el sobre secado de la ropa desgasta la densidad del textil con que fue elaborada y lucirá desgastada antes de tiempo, así que siempre hay que escoger el método de secado que indica su etiqueta al igual que el nivel y tiempo si éste se realiza en la secadora automática.

6. ¡Ojo con la plancha!

Para evitar quemar tus piezas o dañar la textura de su tela al plancharlas, debes tener en cuenta varias medidas. De partida, tienes que leer con detenimiento su etiqueta de cuidado para ver si la puedes o no planchar. De poder, entonces fíjate a qué temperatura debe estar la plancha. Y, por último, como es obvio, mantente concentrada al momento de planchar para evitar quemar la ropa o tus manos.

7. Dobla las piezas por sus costuras

Este secreto de las abuelas es muy sencillo de seguir y, además de alargar el tiempo de vida de la ropa, facilita su doblado de las piezas al igual que reduce el uso de la plancha ya que al doblar la ropa por la línea de las costuras se reducen las arrugas.

9. No amontonar la ropa

Lo peor para los textiles de la ropa es la acción del guardado o colgado de forma apretada. Trata de tomarte a diario el tiempo para colgar bien estirada la ropa en los ganchos o doblarla por sus costuras al momento de acomodarla en los cajones de las gavetas.

Si no tienes suficiente espacio en la barra de tu colgador, entonces saca las piezas que por largo tiempo no has usado y dónalas a las instituciones de caridad que las necesitan. Así tendrás suficiente espacio para guardar tu ropa con amplitud para que te dure más.

10. Orea la piezas antes de guardarlas

Otro buen secreto de las abuelas para el cuidado de la ropa, particularmente de paño, es orearla y limpiarla bien (con un rodillo para remover motas) antes de guardarla dentro del clóset. Esto evitará que tome mal olor si es que sudas mucho o a humo de cigarrillo si es que estuviste en una reunión con fumadores.