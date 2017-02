“Tenía miedo que no me enviaran mi ‘green card’ por políticas de Trump”

Juan temía que las nuevas políticas migratorias le impidieran recibir su documento de Residencia Permanente

“Hace una semana recibí mi ‘green card’, aunque tenía pocas esperanzas y miedo de que la retuvieran por las políticas de Trump”, contó Juan.

Él es un peruano que llegó a los Estados Unidos hace algunos años por solicitud de reunión familiar de una hermana que lleva varios años en el país, pero se le expiró su primer documento.

Reconoce que el proceso de solicitud de la tarjeta de Residencia Permanente o “green card”, como se le conoce popularmente, fue un proceso largo, pero siguió el procedimiento como marca la ley y cuando se le venció la primera “green card” temió que el procedimiento para renovarla fuera complicado.

“En marzo de 2016 se me venció… con la ayuda de mi hija apliqué la renovación, a los 30 días me enviaron un documento para las huellas, luego me dieron una provisional por un año, en lo que me enviaban la final, que tardaría entre seis y nueve meses”, explicó.

El proceso suena sencillo, pero Juan, de quien se cambió el nombre por cuestiones de seguridad, indica que su tarjeta llegó a su domicilio en el Bronx, pero nadie la recibió, por lo que fue devuelta, lo cual suena extraño, pues el Servicio de Ciudadanía y Migración (USCIS, por sus siglas en inglés) regularmente utiliza el Servicio Postal, el cual deja el sobre en el correo de la vivienda.

Sin embargo afirma que llamó al USCIS para pedir que se la enviaran nuevamente. “Me enviaron una carta para decirme que la tarjeta me llegaría en 20 o 30 días, y así fue”.

El documento le llegó la primera semana de febrero, en medio del arranque de redadas del gobierno del presidente Donald Trump, que ha desatado temor entre inmigrantes sin papeles legales.

No existe orden alguna para retener las residencias oficiales, incluso este diario ha publicado que las autoridades fronterizas no pueden cancelar o quitar la “green card”, a menos que la persona firme un formulario de “abandono de la residencia” (I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status), por ejemplo

Las últimas estadísticas de la USCIS indican que 1,051,031 personas obtuviron la residencia oficial en 2015, mientras que 1,016,518 la obtuvieron en 2014.

En 2015, en total 439,228 inmigrantes de varios países de América, principalmente latinos, obtuvieron su residencia permanente, fueron el grupo que más obtuvo, contra 405,854 de Asia, 98,677 de áfrica, 90,789 de Europa.

Hay varias formas de obtener este documento, como una solicitud familiar, como fue el caso de Juan, pero cada caso es particular, por lo que se sugiere pedir orientación en los consulado, para conocer las opciones, también acudir con un abogado u organizaciones civiles especializadas en inmigración.

En este momento, autoridades y activistas sugieren a cualquier inmigrante sin documentos tomar cartas en el asunto sobre sus casos, para intentar evitar la deportación.

Revisa aquí los requisitos para obtener la “tarjeta verde” o “green card”: uscis.gov/es/tarjeta-verde.

