Carlos Calderón entre la felicidad de ‘Dale Replay’, y la tristeza de la cancelación de ‘Sal y Pimienta’

"La verdad fue bien fuerte, un shock bien grande"

Carlos Calderón estrenó su propio show, ‘Dale Replay’ por Univision, el viernes pasado, y aunque sin duda es uno de los momentos más esperados de su carrera, confiesa que también siente tristeza por la cancelación de ‘Sal y Pimienta’, del que era uno de los presentadores.

“Fue muy raro, a mí me avisaron del programa nuevo antes de que me avisaran de ‘Sal y Pimienta’… Es un reto, al final del día somos todos amigos lo de ‘Sal y Pimienta’, fue muy triste, es un equipo muy unido, lleva muchos años trabajando, y la verdad fue bien fuerte, un shock bien grande. Siempre pensar en dónde van a tener trabajo tus compañeros te afecta, yo he estado tratando de echarles la mano y jalando algunos para el nuevo programa… Por un lado se me salían las lágrimas, pero por el otro el corazón calientito por este nuevo proyecto”, le explicó Calderón a Raúl González en su morning show de radio en Éxitos 107.1 FM.

Sin embargo, Carlos dice que quien este en el medio de la televisión y las comunicaciones saben que este tipo de cosas pasan, aunque nunca se acostumbren. Por eso ahora está enfocado en el programa:

“Me fueron diciendo todo a cuenta gotas. Un día me dicen que me van a poner en un programa nuevo, otro día me dicen que va a ser de concursos, tres días después que va a ser a las 8 de la noche, dos días después me dicen que va a ser en Univision… Y el día que me cayó el 20 fue cuando mi buen Adrián Santucho (vicepresidente de Univision Studio) me lo topé en el pasillo, y le dije que iba a hacer los promos del programa. Él me jaló y me dijo: ‘Así no se dice, se dice voy a hacer los promos de mi programa’… me sentí tan honrado, tan privilegiado, tan feliz y ahí fue cuando me di cuenta que tengo una gran oportunidad, que pasó cuando tenía que pasar y espero ser una voz positiva en un momento tan difícil”, explicó Carlos al show de radio.

El programa es de juegos que mezcla lo clásico de reunir a la familia frente al televisor, con los últimos videos virales y la programación de las novelas de la cadena. Carlos está acompañado por las famosas capitanas, Francisca Lachapel y Alessandra Villegas, cada una con uno de los grupos que compiten.