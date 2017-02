Prince Royce y Shakira enloquecen con el estreno de su tema ‘Deja Vu’

Este sencillo es parte del quinto álbum de estudio del bachatero que se lleva por nombre ‘Five’

El músico neoyorquino de origen dominicano Prince Royce se prepara para lanzar “Five”, su quinto álbum de estudio, con el que pretender volver a los sonidos más “auténticos” de la bachata.

Con este nuevo trabajo, el popular artista quiere volver a rememorar esas melodías que lograron conquistar a miles de personas en todo el mundo con su primer álbum, publicado en marzo de 2010.

“La idea no fue recrear el primer disco pero lo utilizamos como inspiración“, aseguró durante una entrevista con Efe en Miami, Florida.

Royce afirmó que era un disco que le apetecía hacer porque echaba de menos los temas “bachateros”, en tanto que sus últimas producciones se han enfocado en música más comercial, con temas pop y R&B.

“Hace mucho tiempo que no sacaba bachata. Sé que la gente quiere escuchar el género, lo quiere bailar, lo quiere cantar”, aseguró convencido de que este nuevo trabajo va a sorprender a sus fans.

Para él, volver a entrar al estudio de grabación “es como volver al principio”, porque “uno se siente feliz y ansioso de no saber qué va a pasar”.

Confió también en que este nuevo repertorio sea del agrado de sus fans ya que cuenta con grandes colaboraciones como la de Farruko, Gente de Zona o Chris Brown, entre otros.

Su intención, según dijo, es la de llevar el mundo de la bachata a reconocidos artistas que, durante años, han trabajado en otros géneros musicales.

En su repertorio se incluyen temas de la bachata más genuina, aunque ofrece una gran variedad de ritmos y estilos en ese campo.

“Tumbao”, por ejemplo, es una canción “ideal para salir de fiesta”, mientras que “Mírame” o “Asalto”, otras de sus nuevas canciones, “son perfectas para conquistar a una mujer”.

El intérprete lanzó hoy su primer sencillo, “Deja Vu”, realizado junto a Shakira, que servirá de pretexto para presentar esta producción musical durante el lanzamiento previsto para el 24 de febrero.

“¡Shakira cantando bachata!”, comentó entre risas, al tiempo que aseguró que esa canción “le quedó espectacular y que su voz” encaja perfectamente con los sonidos del género.

Sobre esta colaboración, Royce explicó que la popular intérprete del “Waka waka” es “muy perfeccionista” y estuvo “muy involucrada” en todo el proceso de producción para que el tema saliera lo mejor posible.

“Hay artistas con los que grabas y luego ya desaparecen. Pero ella fue muy detallista con toda la mezcla”, declaró convencido de que en la industria “hace falta más artistas así”.

“Lo importante es hacer buena música y estoy seguro que tanto a sus fans como a mis fans les va a gustar la canción”, apostilló sobre la colaboración de la cantante que lleva varios años sin sacar un álbum pero presente últimamente con dos éxitos: “La Bicicleta” con Carlos Vives y “Chantaje” con Maluma, ambos sus compatriotas.

¡Ya está disponible el NUEVO SENCILLO #DejaVu junto a @shakira! (link en mi bio) #PrinceRoyceFIVE Una publicación compartida de Prince Royce (@princeroyce) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 8:28 PST

Geoffrey Royce Rojas, artísticamente conocido como Prince Royce, es uno de los artistas latinos más consagrados del género con 21 premios Billboard y 9 nominaciones a los premios Grammy Latino.

“Si te digo la verdad siempre me gustaría quedarme en príncipe, aunque ya noto el peso de los años y mi trayectoria”, bromeó al preguntarle cuándo dejará de ser príncipe para convertirse en el rey de la bachata.

Royce aseguró que vive “feliz con salud, amor, familia, fans y amigos”, y subrayó que espera que la vida le siga permitiendo “cumplir los sueños”.

“Pido seguir trabajando, esto es lo que me gusta, es lo que amo. No puedo decir que me falta nada”, manifestó el artista que ha amasado más de 47 millones de seguidores en las redes sociales.

El bachatero, que se considera una persona “sin miedos en la vida” y “muy seguro” de sí mismo, se ha involucrado en la política estadounidense reuniéndose en cuatro ocasiones con el expresidente Barack Obama y apoyando públicamente a la candidata demócrata Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales.

Prince Royce confesó al respeto que es importante que figuras como él se impliquen en llevar la política a los más jóvenes, sobre todo ahora que “estamos viviendo en un mundo de miedo y que no sabemos qué va a pasar”.