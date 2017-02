Documental muestra el mundo de las peleas de gallos ilegales en EEUU

HBO presenta hoy una nueva edición de su laureado programa Real Sports en el que revela que el negocio que está prohibido sigue siendo practicado en el país

Las peleas de gallos son un crimen en los 50 estados de los Estados Unidos y solo en el territorio de Puerto Rico sigue siendo una industria legal. No obstante, eso no quiere decir que el negocio esté muerto en los Estados Unidos. Todo lo contrario. Ahora se mantiene vivo en la clandestinidad y la ilegalidad.

Eso será lo que revelará el programa Real Sports de HBO cuando esta noche presente un programa especial dedicado a la disciplina, mediante el cual mostrará que pese a ser un crimen, en los Estados Unidos se siguen viendo peleas de gallos que mueven no miles sino millones de dólares.

Según la promoción del programa, el reportero Jon Franker entrevistará a criadores y dueños de gallos que consideran que están en su derecho constitucional de poner a pelear los gallos, así también como a representantes de la ley y el orden y activistas por los derechos de los animales quienes luchan por tratar de poner fin a lo que consideran una crueldad.

En el reportaje además se presentará vídeo de una redada realizada en San Bernandino, California, contra unos criadores y apostadores de peleas de gallos, y se dedicará una parte a mirar como la industria de las peleas de gallos son manejadas en Puerto Rico, donde son reguladas y productoras de una parte de la economía del País.

Real Sports puede ser visto con una subscripción paga a HBO, HBO Now, HBO Go y HBO On Demand en punto de las 10 pm ET.