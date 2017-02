Primeras declaraciones de George Clooney sobre su futura paternidad

El actor y su esposa esperan gemelos para el mes de junio

En menos de tres años George Clooney ha pasado de ser uno de los solteros de oro de la meca del cine a ser parte de uno de los matrimonios más envidiados de Hollywood, el que contrajo con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin en una lujosa boda en Italia.

Ahora la pareja pone el broche de oro a su felicidad con su futuro debut en la paternidad, por partida doble además. A sus 55 años, el actor asegura afrontar con calma y una gran alegría la perspectiva de convertirse en padre de gemelos junto a su esposa.

“He visto que Jean-Paul Belmondo [el famoso actor francés] tuvo también un niño muy tarde en la vida [a los 70 años], así que me ha hecho sentir mejor en vista de que yo estoy aún en los 50. Yo tendré 56 años cuando nazcan los míos. Pero es algo muy emocionante, estamos los dos muy emocionados y muy felices, va a ser toda una aventura. Y siempre hemos aceptado todas las aventuras que se han cruzado en nuestras vidas con los brazos abiertos, así que estamos entusiasmados”, aseguró el oscarizado intérprete en una entrevista con Laurent Weil para Canal +.

Lo que sin duda no le faltará a la estrella de cine serán consejos de sus amigos más cercanos, al ser el último de ellos que se ha animado a formar una familia, un detalle que no se le escapa.

“Lo que más me gusta es que todos mis amigos ya han pasado por todo esto, son padres desde hace ya mucho tiempo. Sus hijos son mayores, ya van a la universidad y no paran de reírse de mí. El otro día fuimos a cenar y éramos ocho tipos a la mesa, y todos sus hijos están ya fuera de casa en la Universidad. Todos me estaban diciendo: ‘No te preocupes, va a ser maravilloso, lo vas a hacer genial’. De repente se hizo el silencio y de pronto se pusieron a llorar como bebés. Todo va a cambiar, es cierto, es lo normal y es el curso de la vida”, contó.

Clooney ya ha adelantado que su guapísima mujer le acompañará el próximo 24 de febrero a la ceremonia de entrega de los premios del cine francés, en la que recogerá el César de Honor por su trayectoria cinematográfica.

A pesar de haber recibido tan distinguido honor, el intérprete no se engaña acerca de quién será la verdadera protagonista de la velada.

“Mi mujer habla francés muy bien. Ella va a enamorar a todo el mundo sobre la alfombra roja, y de mí se van a reír“, bromeó durante la misma conversación.