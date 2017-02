Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 24 de febrero

Días gratis en los Museos de Chicago

Piérdete en un mar de peces coloridos y animales marinos durante los días gratis en el Acuario Shedd (1200 S. Lake Shore Dr.). Todos los residentes de Illinois podrán entrar sin costo con comprobante de residencia al museo el 27 y 28 de febrero. El 28 de febrero, de 9:30 am a 4 pm, el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) también ofrecerá entrada gratis para todos los residentes de Illinois con identificación. Podrás navegar por en un laberinto de maíz y subirte al tren de vapor durante tu aventura por el museo. El Museo Field, por su parte, es gratis para todo el mes de febrero de 9 am a 5 pm, mostrando comprobante de residencia en el estado. Y visita galaxias lejanas y prende sobre el universo durante los días sin costo para residentes de Illinois el 24 de febrero en el Planetario Adler (1300 S. Lake Shore Dr.) de 9:30 am a 4 pm. http://www.sheddaquarium.com, msichicago.org, http://www.fieldmuseum.org y http://www.adlerplanetarium.org

Pistas de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 5 de marzo, en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a 10 pm, y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines. http://www.millenniumpark.org

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 26 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Spring Training’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) será transformado en un campo de beisbol con motivo del inicio de la temporada de entrenamiento. Además de las flores de primavera, también se exhibirá una réplica botánica del marcador famoso del estadio de los Cachorros de Chicago y del trofeo que recibió el equipo después de ganar la Serie Mundial. La exposición culminará el 14 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org/event/spring-flower-show-spring-training

Obra de teatro con sentido social

Estrenarán la puesta en escena ‘Allá en San Fernando’, del guionista local Raúl Dorantes, en el Teatro Center Stage (1665 Quincy Avenue, en Naperville) a las 7 pm. La obra en español sigue los pasos de los fantasmas de tres mujeres inmigrantes, quienes fueron asesinadas por un cártel de drogas. Boletos $15. http://www.brownpapertickets.com/event/2872652

Espectáculo de flamenco

Arrancará el festival de la música y cultura flamenco en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) a las 7 pm con la presentación del grupo de bailarines y músicos Ensemble Español Spanish Dance Theater y la compañía de baile Anabel Veloso. Boletos $35. http://www.brownpapertickets.com/event/2736194

Festival Sonidero

A bailar toda la noche al ritmo contagioso de los intérpretes del género cumbia y vallenato durante el concierto del Coloso Israel, el Intruso Guapachoso, Sonido Caneo, Sonido Innovación, Sonido Mecánico, Sonido Canamba y muchos más. El baile se realizará en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $25. http://www.vivatumusica.com

Sábado 25 de febrero

Aventura Polar

No le temas a las temperaturas heladas y sal a explorar la tundra ubicada cerca de la costa del Lago Michigan. Conoce e interactúa con perros siberianos mientras disfrutas de un chocolate caliente y música en vivo en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/polar-adventure-days

Mardi Gras en Chicago

Transformarán la calle Division en la popular calle Bourbon, la arteria principal del Barrio Francés de Nuevo Orleans, donde se realizan las fiestas de ‘Martes de Carnaval’, de 2 pm a 8 pm. Habrá menús de degustación a precios especiales en restaurantes del área. Boletos $10.90- $21.80. http://www.playerssports.net/page/MardiGras

Carnaval 2016

Aprende a bailar samba durante el taller que se ofrecerá en Logan Square Auditorium (2539 N. Kedzie Blvd.) a las 9 pm. Después de dominar el paso brasileño, únete a la fiesta y practica al ritmo de la música de agrupación Chicago Samba. Boletos $20. http://www.chicagosamba.com

Espectáculo ‘Mars-di-gras’

Imagínate poder conocer a un marciano o caminar sobre el superficie del Planeta Marte y explorar el planeta con un robot durante la fiesta titulada ‘Mars-di-gras’, que ofrecerá una experiencia única en el Planetario Adler (1300 S. Lake Shore Drive) el 25 y 26 de febrero, de 9:30 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.adlerplanetarium.org

Concierto norteño

Los conjuntos Tierra Cali, Los Players, Revancha Norteña y Dueto Armadillos amenizarán el baile y concierto de música de Tierra Caliente y norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $35. http://www.vivatumusica.com

Domingo 26 de febrero

Celebración Brasileña

Todos están invitados a disfrutar de una exposición de la música, los platillos y las artesanías de Brasil durante la fiesta titulada ‘Celebrate Brazil!’, que forma parte de las celebraciones anuales ‘Neighborhoods of the World’ (Comunidades del Mundo). Se realizará en el Navy Pier (600 E. Grand Ave.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. http://navypier.com/neighborhoods-world

Martes 28 de febrero

Cine en español

La trayectoria musical de la agrupación afrocubana Buena Vista Social Club será proyectará sobre la pantalla de la secundaria Benito Juárez (2150 S. Laflin St.) a las 6 pm. La entrada es gratis. aarp.cvent.com/nightofafrocubanmusic

Jueves 2 de marzo

Recital de poesía

La Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago presentará ‘Voces Originarias’, una lectura de las escritoras Irma Pineda y Xánath Caraza, que será acompañada por el guitarrista Diego Salcedo. El evento musical se realizará en el UNAM Campus (350 W. Erie St.) de 6 pm a 8 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/UNAMChicago

Inspector

Los integrantes del grupo de rock en español Inspector. intérpretes del éxito ‘Amargo adiós’, encabezarán el concierto de música alternativa y ska, que se realizará en el antro Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $25. http://www.vivatumusica.com