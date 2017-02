Kamala Harris: “La lucha por la igualdad se dará y se ganará en los tribunales”

Recién llegada a Washington para representar a California, Harris usa su púlpito para abogar en favor de su estado y de los inmigrantes ante la avalancha de Trump. Pero ante la realidad de que los demócratas están en minoría, la senadora pone su esperanza en "el tercer poder".

A diferencia de su antecesora, la senadora Kamala Harris no llegó a Washington en el equipo triunfador, sino en la minoría demócrata, con un presidente ya no solamente de oposición sino “hostil” a muchas de las ideas que animan a la representante de California.

Es para descorazonar a cualquiera.

Pero Harris no refleja este sentimiento. “Mi papel es dar voz a California, a la razón y al efecto de las consecuencias reales de las acciones que está tomando este gobierno. Aunque es verdad que estamos en minoría, tenemos un púlpito importante y debemos usarlo”.

De regreso en California durante un receso del Congreso, Harris ha centrado buena parte de su tiempo en la crisis que aqueja a la comunidad inmigrante. Este martes y miércoles, realizó eventos en Los Ángeles con grupos de derechos de los inmigrantes, agentes de la ley y empresarios, para enfatizar las contribuciones de los inmigrantes a la economía.

El miércoles, después de sentarse a conversar en exclusiva con La Opinión, se reunió con el director regional de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para el área de Los Ángeles. Tras la detención del “dreamer” Daniel Ramirez Medina en Washington State, Harris y los senadores Durbin y Cantwell llamaron al director interino de la agencia para averiguar qué estaba pasando.

“Tienen que dejar tranquilos a estos jóvenes, esto tiene que quedar claro. El problema es que no hay directrices claras para las oficinas locales de ICE”, dijo Harris, quien agregó que su mensaje para los funcionarios es: “dejen en paz a la gente que no es delincuente, los padres de residentes y ciudadanos, gente que no tiene delitos violentos en su haber, no las familias”.

La senadora califica de “inmorales, y probablemente ilegales” las órdenes ejecutivas sobre inmigración que ha emitido la Casa Blanca. Pero esta crisis, señala, “nos ha forzado a recordar que nuestro gobierno está diseñado en forma brillante, con tres poderes que tienen igual fuerza, y el poder judicial ha hecho su parte”.

No obstante, la esperanza de Harris para detener “el efecto Trump” en diversos aspectos de la vida nacional está principalmente en los tribunales. Abogada al fin, y hasta hace poco procuradora general de California, la nueva senadora federal considera que es allí donde se hará justicia.

“Siempre fue y será en los tribunales de nuestro país, donde se hará la lucha por la igualdad. Y donde esa lucha se ganará”, señala.

Hace poco, Harris, quien tomó posesión de su cargo a principios de enero, presentó su primer proyecto legislativo: “El Proyecto de Acceso a Abogados (Access to Counsel Act)”, que pretende garantizar –aunque no financiar- el acceso a abogado de los extranjeros que son arrestados entrando al país, sea por las fronteras o por un aeropuerto.

“Durante los días en que se aplicó la prohibición de viaje a personas de varios países musulmanes, había abogados en los aeropuertos intentando representarlos y las autoridades no les permitieron el acceso”, dijo.

Pero está claro que avanzar cualquier medida demócrata en la situación actual será difícil. El partido está en minoría en ambas cámara y siempre existe el posible veto de Donald Trump como presidente, a cualquier medida que el Congreso aprobara.

“Será una lucha”, dijo Harris sobre su proyecto de ley, que hasta ahora no tiene co patrocinadores republicanos aunque agregó que está conversando al respecto con el senador republicano Lindsay Graham.

En torno a los intentos republicanos de anular la Ley de Reforma de Salud (ACA), mejor conocida como Obamacare, la cosa “no se ve tan clara”.

“ Se pasaron años diciendo que era lo peor y que la iban a anular. Uno pensaría que ya tendrían algo con qué sustituirlo pero ahora queda claro que no”, dijo Harris. “Y ahora sus propios residentes les reclaman que no les quiten el seguro de salud que tienen, por lo que la intención de anularla ha bajado de ser un 100% a quizá un 50”.

En cuanto a los demócratas, su propio partido, Harris señala que tienen que hablar más fuerte y “con la verdad”.

“¿Y qué es la verdad? Muchos piensan que los demócratas perdieron porque no se enfocaron suficiente en los blancos del medio oeste”, dijo Harris. “Pero la verdad es que si piensan girar la atención a este grupo creyendo que lo que ellos quieren es diferente que lo que quieren los latinos o los afroamericanos, están equivocados”.

Todos quieren lo mismo, aseguró Harris: “salud económica y bienestar para su familia”.

Volviendo al ambiente de Washington, la senadora lo califica como “convulsionado”.

“Mi impresión es que la mayoría del Congreso está a oscuras de lo que va a pasar hasta el momento que pasa. Estamos en presencia de un gobierno desorganizado e inconsistente, que cambia de opinión a cada rato”.

No obstante, nadie debe sorprenderse por las políticas anti inmigrantes que están saliendo del escritorio del presidente.

“El nos dijo quien era durante la campaña y más vale que le creamos”, apuntó.