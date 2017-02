La increíble apuesta que hizo Canelo Álvarez con Julio César Chávez Jr.

Además del orgullo, los púgiles mexicanos se jugarán algo más cuando se enfrenten en el ring

La rivalidad entre ‘Canelo’ Álvarez (48-1-1, 34KOs) y Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32KOs) empieza a subir de tono previo a su pelea del 6 de mayo.

No conformes con jugarse el orgullo, los púgiles mexicanos decidieron ponerle más “sazón” al pleito que tendrán en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“se está calentando cada vez más la pelea, se veía venir, es una pelea que se viene calentando desde hace varios años la rivalidad y creo que la gente mexicana, latina, toda la gente del boxeo va a disfrutar de esta pelea”, dijo ‘Canelo’a ESPN durante el vuelo de Nueva York a Miami para la promoción de la pelea.

El tapatío, además, reveló que hizo una apuesta con Julio y explicó sentirse confiado de ganar el combate.

“Dice que me iba a noquear en ocho rounds, que me va a ganar y muy confiado, de hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba”, comentó a ESPN el pelirrojo, que aclaró que para él la apuesta es algo serio.

Además explicó por qué lanzó ese reto al sinaloense.

“Yo lo hice porque no me gusta ofender a la gente, no me gusta decir cosas, cuando empieza a decir que me va a noquear en 8 rounds, lo dijo de su boca, lo vi en un video, que me va a ganar, que no he peleado con nadie, si está tan seguro de que me va a ganar, de que me va a noquear, le aposté su bolsa a que no me gana”, remató.

Por su parte, Chávez Jr. dijo a ESPN que necesita revisar las condiciones de la apuesta, pero aceptó el reto del ‘Canelo’.

“Si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él agarre. Que sea algo coherente. Creo que eso es lo de menos, la bolsa es lo de menos, creo que la pelea es lo más importante, pero no me gustaría tampoco su bolsa contra mi bolsa, si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pero si yo voy a ganar 6 millones, digamos, él ganaría 24… Pero vamos a ver, de que se va apostar algo, se va a apostar”, dijo el hijo de la leyenda, siempre a ESPN.

‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. se miden el 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas en pelea pactada en 164.5 libras.