Range Rover Velar nuevo nivel de lujo y capacidad off-road

La Range Rover Velar es el nuevo modelo de la familia de SUVs de lujo del fabricante británico que combina lujo, tecnología y capacidad de manejo off-road Desde el lanzamiento de la primera SUV de lujo que apareció en 1970, cuando…

La Range Rover Velar es el nuevo modelo de la familia de SUVs de lujo del fabricante británico que combina lujo, tecnología y capacidad de manejo off-road

Desde el lanzamiento de la primera SUV de lujo que apareció en 1970, cuando Land Rover creó la primera versión de la Range Rover, la evolución de este segmento ha crecido hasta el punto de convertirse en el más exitoso de toda la industria automotriz.

Casi medio siglo después, ese espíritu innovador sigue vivo introduciendo un cuarto miembro a la familia Range Rover, que se mostrará al mundo el próximo 1 de marzo de 2017, como previa al Auto Show Ginebra 2017.

Las señas de identidad del nuevo Range Rover Velar son: sencillez elegante, lenguaje visual minimalista y tecnología innovadora al servicio de los clientes.

“Identificamos al Velar como el Range Rover más vanguardista”, dijo Gerry McGovern, Director de Diseño de Land Rover. “Aporta a la marca una nueva dimensión de estilo, innovación y elegancia. El nuevo Range Rover Velar lo cambia todo”.

Perfecto para cada ocasión y terreno, la nueva Range Rover Velar se ha fabricado con exclusivos materiales sostenibles y la ingeniería más avanzada que demuestran la ambición de Land Rover por ir más allá, según su filosofía Above and Beyond.

El origen del nombre Velar se remonta a los primeros prototipos de Range Rover de los años 70, que inauguraron el segmento de los SUV de lujo.

En aquella época, para ocultar la verdadera identidad de los 26 modelos de preproducción del Range Rover, los ingenieros escogieron el nombre Velar, en referencia al término en latín `velare´, que significa `velar´ o `cubrir´.

El próximo 1 de marzo de 2017 se revelarán todos los detalles del nuevo Range Rover Velar, que se unirá a la familia encabezada por la Range Rover Sport, la Range Rover Evoque y la Range Rover Convertible.

Land Rover también está en una ofensiva con el lanzamiento de la nueva Land Rover Discovery, que saldrá a la venta esta primavera en todo el mundo.