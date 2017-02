Repunta cifra de homicidios en México en 2017

La entidad con el mayor incremento, de 500 por ciento, fue Baja California Sur

MÉXICO – En enero, el homicidio doloso aumentó en 25 estados del País, en comparación con el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 5 entidades disminuyó ese delito y en 2 no tuvo variación.

En términos de porcentaje, la entidad con el mayor incremento (500 por ciento) fue Baja California Sur, que pasó de 7 asesinatos dolosos en enero del año pasado, a 42 el mes pasado.

También creció el homicidio doloso en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Morelos.

Además, en Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Especialistas consideraron que el repunte de la violencia es reflejo de la falta tanto de una estrategia de seguridad como del compromiso de los gobiernos locales por fortalecer a sus Policías.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que el plan para reducir el homicidio en los 50 municipios más violentos es “más de lo mismo” y no ha tenido efectos demostrables de

reducción del delito.

“Llegan Gobernadores y se van, y no cumplieron y no pasa nada; tiene que haber un plan específico con tiempos, transparente, que le podamos dar seguimiento y en caso de que no se cumpla, que podamos responsabilizar a alguien y tenga consecuencias”, planteó.

Según los datos del SESNSP, las entidades donde se redujo el homicidio el mes pasado, con respecto a enero de 2016, son Campeche, de 13 a 8; Coahuila, de 21 a 19; Edomex, de 179 a 165; y Nuevo León, de 48 a 44.

Las entidades que sumaron la misma cantidad de asesinatos son Nayarit, con 4 en ambos meses; y Quintana Roo, con 13.