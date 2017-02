Ricardo Casares aclara supuesto ‘ataque’ a Fernando del Solar

Aparentemente, el conductor de ‘Venga la Alegría’ había llamado malagradecido a Del Solar por irse a Televisa

Tras la reciente visita de Fernando Del Solar al programa matutino ‘Hoy’ y publicar un tuit referente a ello, el conductor Ricardo Casares, asegura que jamás atacó a Fer, pues lo considera su amigo.

Y es que, el integrante de Tv Azteca, se vio envuelto en polémica luego de escribir que: “Puedes ser muchas cosas pero JAMÁS MAL AGRADECIDO!”, texto que algunos de sus seguidores tomaron como ataque a Del Solar. Sin embargo, el también presentador aclaró que no fue para él sino para Martha Figueroa, quien trabajo varios años en la televisora del Ajusco y dijo a Del Solar que llegar a Televisa era como estar en el Real Madrid después de haber jugado en el Zacatepec.

Asimismo, ante el revuelo causado, Casares publicó un video aclarando la situación en donde se dijo contento por Fer, al volver a hacer lo que más ama.

“Siempre he aceptado a la crítica a mi trabajo, creo que la crítica es positiva y nos ayuda a crecer como profesionales y a muchos les consta que les he contestado agradeciéndoles. Pero cuando se me critica como persona o amigo y no me conocen, ahí si voy a levantar la mano, y quiero comentarles que aparece una nota el día de hoy donde dicen que yo ataqué a Fer del Solar, esto en relación con un tuit que puse de que en la vida se vida se pueden ser muchas cosas menos malagradecido”, señaló.

“Claramente me refería a unos comentarios de Martita Figueroa, diciendo cosas feas de TV Azteca, empresa donde ella trabajó algunos años y lo puse porque no me parecía y porque amo a TV Azteca y la defenderé siempre”, agregó.

“Jamás ataqué a Fer, Fernando es mi amigo y sobre todo me da muchísimo gusto que haya vuelto a hacer lo que más ama, trabajar, le ha costado muchísimo y lo felicito enormemente por eso y jamás lo ataqué”, concluyó.

POR: Brenda Hernández