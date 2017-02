Jorge Ramos en Premio Lo Nuestro 2017: ‘No nos vamos a dejar, no nos vamos a callar’

¡Mira el poderoso mensaje de Jorge Ramos durante la entrega de premios!

Jorge Ramos llegó a Premio Lo Nuestro 2017 para darle el toque político y empoderar a todos los latinos.

El conductor de noticias subió al escenario para presentar a 5 latinos que se destacan en distintas areas representando a nuestra comunidad.

“Yo soy un inmigrante al igual que muchos de ustedes”, dijo Ramos. “Y soy un orgulloso inmigrante latino aquí en los Estados Unidos y trabajo en Univision y la cadena Fusion”.

También agregó: “Hay mucha gente que no nos quiere aquí y que quiere crear un muro para separarnos, pero saben que este también es nuestro país, no de ellos, es nuestro país y no nos vamos a dejar”.

“Somos cerca de 60 millones de latinos en Estados Unidos y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece, canta y baila. Así es que cuando nos ataquen, no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar, y no nos vamos a ir”.

¡Mira el discurso del conductor de Univision aquí!