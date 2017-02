Wayne Shaw: catador de postres y posar desnudo, las nuevas ofertas al portero con sobrepeso

El guardamenta fue despedido del Sutton United, por comertse una torta en pleno partido de la FA Cup, frente al Arsenal

En tan solo un par de semanas, el portero inglés con sobrepeso Wayne Shaw se ha vuelto toda una celebridad a nivel mundial.

Con 45 años de edad y 127 kilos de masa corporal, Shaw resguardaba los tres palos de Sutton United, un equipo de la quinta división de Inglaterra, pero una reveladora imagen durante el encuentro frente al Arsenal por la FA Cup lo dejó fuera del Sutton.

Las cámaras de televisión sorprendieron a Shaw comiéndose un sándwich desde el banquillo y en pleno partido, una acción que al parecer estuvo involucrada con algunas casas de apuestas, por lo que de inmediato el club le pidió su renuncia.

Pero todo parece indicar que Shaw no estará desempleado por mucho tiempo, pues las ofertas de trabajo no tardaron en llegar, entre ellas dos que llaman mucho la atención y no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol.

La cadena de supermercados Morrison le ofreció a Shaw un puesto como catador de postres y tartas, una propuesta tentadora, pues el exportero podría reaparecer en televisión, pero ahora haciendo comerciales.

Pero la otra propuesta es aún mucho más sorprendente. De acuerdo con el diario alemán Bild, una revista se puso en contacto con Wayne Shaw para ofrecerle la posibilidad de posar desnudo.

“Parece que la gente quiere verme. Una revista me preguntó si pueden fotografiarme desnudo, a excepción de los guantes de portero. Todavía no estoy seguro qué responderé. Es lo más loco que me ha sucedido hasta el momento”, fue la respuesta de Shaw al enterarse de la inimaginable oferta de la revista.

A pesar de salir estrepitosamente de Sutton, sin duda Wayne Shaw sigue acaparando los reflectores alrededor del mundo y todo parece indicar que así seguirá, pues no está muy lejos de tomar una decisión sobre las tentadoras ofertas a su favor que hay sobre la mesa.