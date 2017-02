Video: Susana González reacciona a criticas de Niurka Marcos por ‘Aventurera’

¡Mira lo que dijo la actriz de las opiniones de la cubana!

Susana González acaba de estrenar la obra musical “Aventurera” donde ella es la protagonista.

Niurka Marcos, personaje al cual no le da miedo enfrentarse a un escándalo, arremetió contra González al opinar que no estaba a la altura del personaje. “Yo creo que está muy simple”, dijo la cubana. “Yo creo que traicionaría a la audiencia si dijera que estaba espléndido. Yo creo que está posado. Yo creo que una Barbie posando, es linda, bonita, ligera, creo que no baila y que no es vedette, I’m sorry for Susy“.

Ahora, los medios buscaron la respuesta por parte de González y el programa de chismes “Suelta la sopa” pudo obtener una reacción.

“No, no escuché nada”, dijo González. “A mi me gusta escuchar a la gente que paga un boleto, ellos están muy contentos y eso es lo que realmente nos debería de interesar a la compañía”.

La prensa insistió en pero Susana se mantuvo en su postura de que no había escuchado nada. Finalmente dijo: “yo respeto la opinión de todos y.. y ya”.