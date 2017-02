Marco Antonio Regil sobre la muerte de su madre: ‘Me enojé y me deprimí’

Regresando poco a poco después del fallecimiento de mamá.🙏🏾💜 El domingo regresaré con el #podcast compartiendo lo que he aprendido al despedir al ser que me dio la vida. Estará disponible en www.marcoantonioregil.com Abrazos y bendiciones de luz y amor para todos!!💜

A post shared by Marco Antonio Regil (@marcoantonioregil) on Feb 23, 2017 at 3:46pm PST