¿Niurka Marcos amenaza con dejar ‘Aventurera’?

Parece que la cubana no está de acuerdo en cómo se ha venido manejando la obra que actualmente protagoniza Susana González

Niurka Marcos no está convencida de continuar con la obra Aventurera, debido a que después del debut de Susana González ha percibido que el proyecto no es lo que ella había esperado para regresar a las obras musicales.

La cubana, quien estuvo en el carnaval de Champotón, Campeche, en exclusiva habló de este tema para Diario BASTA!

“No sé si continuar, y en ese perfil que ustedes la están viendo, no creo estar en Aventurera, porque no voy a entrar a una escuela de Aventureras. Yo ya invertí más de 61 mil pesos en este supuesto regreso, y lo he puesto de mi bolso, porque yo me he preparado en muchas áreas y lo he pagado, porque son actividades que cuestan. Aún no he empezado y ya he gastado miles de pesos. Por ejemplo, el día del desfile del Turibús, usé un traje de Gustavo Matta y sus precios no son nada económicos, y la verdad es que ya no estoy segura de continuar en esta obra”.

La cubana asegura que no está de acuerdo en cómo se ha venido manejando la obra que actualmente protagoniza Susana González.

“Yo no voy a permitir que durante mi estancia en Aventurera esté la ciudad invadida por espectaculares de una mujer sin rostro, porque eso es mala vibra; y si Juan (Osorio) y (Gerardo) Quiroz no entienden eso, qué pena me da por ellos”.

Una de las cosas que no le parecen a Niurka en esta temporada de Aventurera, son los créditos que no se le están dando a Susana González, quien es la protagonista actual, situación que no quiere vivir ella en carne propia.

“Yo no hubiera permitido que me pusieran como a la señora González, que en la publicidad la colocaron hasta atrás, en sombras; eso una actriz como Edith González no lo hubiera tolerado; y menos yo, por eso te digo que no estoy interesada en estar en una escuela de Aventureras”.

POR: Gabriel Cuevas