Messi y Meymar se perderían la final de la Champions League si Barcelona logra la hazaña

Con la nueva legislación británica, ambos jugadores blaugranas tendrían problemas para llegar a Gales

Lionel Messi y Neymar podrían verse impedidos de jugar la final de la Champions League, pese a que para ello Barcelona debería primero lograr la hazaña de dar vuelta la serie ante PSG, en la que perdió por 4-0 en el partido de ida en París.

¿Por qué? Por los problemas que tendrían ambos jugadores, con causas abiertas en la Justicia española, para ingresar a Gales, sede de la gran definición prevista para el próximo 3 de junio en el Millennium Stadium de Cardiff. Todo esto como consecuencia de la nueva legislación británica desde el triunfo del Brexit y la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea.

El que lo denunció fue el presidente de la UEFA , el esloveno Aleksander Ceferin , quien en una entrevista con el diario The New York Times no ocultó la posibilidad de que el Reino Unido vetara la entrada de Messi y Neymar en el territorio británico y, por lo tanto, les impida jugar la final.

Es cierto, primero deben remontar el 0-4 que recibió Barcelona en París ante PSG, en la ida de los octavos de final del torneo más prestigioso de Europa a nivel clubes. Eso lo intentarán el próximo miércoles 8 de marzo. Y si avanzan, deberán superar los cuartos de final y la semifinal.

Pero es un dato concreto, que incluso obliga a revisar los planteles de todos los demás equipos en competencia, para analizar si algún otro futbolista corre el mismo riesgo que los cracks rosarino y brasileño, como ya ocurrió con el lateral derecho del París Saint-Germain Serge Aurier fue condenado a fines de septiembre de 2016 a dos meses de cárcel por agredir a un policía.

“Es muy triste ver como a Aurier, del PSG, no lo dejaron entrar a Inglaterra. Y será peor cuando el Brexit se instale, especialmente si las razones fueran tan formales. Podríamos tener un problema serio”, advirtió Ceferin. “Pero si vemos que jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento legal en curso, simplemente nos plantearemos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí. Neymar y Messi tienen ambos procedimientos abiertos. Este año, la final de la Champions es en Cardiff. Imaginen si no los dejaran entrar allí. Sería un grave problema para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado pero los de otros equipos no pueden ir allí”, explicó.

“Si el Brexit sigue adelante, todo cambia. Pero al fútbol ya se jugaba antes de él y se seguirá jugando en el futuro. Ahora, con el libre movimiento en la Unión Europea, es mucho mejor”, explicó Ceferin en esa misma entrevista, en relación a la celebración de la Euro 2020, que tendrá como sedes a 13 países distintos y que también podría verse afectada.