“Mira cómo este estadounidense defiende a un mexicano trabajador”, el video que arrasa en Facebook

Los presentes en este negocio no esperaban la contundente respuesta de Josh

Un video, compartido en Facebook en los últimos días, se ha vuelto popular entre los usuarios, ya que ha incentivado el debate sobre el racismo en Estados Unidos.

Lo curioso es que se trata de una dramatización para ver cómo reacciona un estadounidense al estar junto a otros connacionales que actúan de manera discriminatoria contra un mexicano.

La escena se realizó en una vinería, donde varios consumidores acuden a tomar vino.

En el espacio habían varias parejas. Una de éstas cuando ve pasar a un supuesto trabajador mexicano empiezan a cuestionar su presencia y a decir que estaba “sucio”.

Otro estadounidense que tomaba vino con su pareja se indigna con el comentario de los clientes y reacciona.

“¿Se dan cuenta de lo desagradable que suenan? Suenan horrible los dos. Suenan asqueroso”, indica el hombre, identificado como Josh.

“Si no pueden estar alrededor de otras personas, deberían levantarse e irse a la mierda de aquí”, continúa.

Seguidamente, Josh se levanta de su silla mientras agrega: “ Ustedes pueden tomar mi mesa, porque son demasiado desagradables para estar cerca de ustedes”.

El hombre plantea que nunca estaría del lado de los racistas porque gracias a trabajadores como el que ellos rechazan, hace un “montón de dinero”. El video, compartido en la cuenta de Ashley Maher el pasado jueves, cuenta con más de 27 millones de reproducciones.

Ante las dudas de algunos usuarios de que Josh estuviera simulando su defensa, un usuario, residente en Nueva York, identificó al hombre como un “socio o familiar de una compañía muy grande de frutas y vegetales Nathel &Nathel”.

Sin embargo, una búsqueda en Google refleja que la escena forma parte de un episodio del programa de ABC What Would You Do?, filmado en el 2015. Todo indica que el episodio se popularizó en medio del tenso ambiente político tras la llegada de Donald Trump a la presidencia.

