Be There with Hyundai camino a la Copa Confederaciones 2017

Be There with Hyundai, camino a la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, es la nueva campaña en la que el fabricante coreano le pide a los aficionados del fútbol proponer un eslogan de ánimo hacia su selección y la posibilidad de…

