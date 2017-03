Gio dos Santos se siente muy querido en el LA Galaxy

El delantero mexicano confesó que es en el equipo que ha sentido más cariño de la afición

Giovani dos Santos disfruta del LA Galaxy porque nunca se había sentido tan querido en su carrera.

“Es una Liga que va creciendo a pasos agigantados. Estoy feliz en Los Ángeles, los aficionados han sido increíbles, me han dado mucho cariño en cada entrenamiento, en cada partido.

“Es el momento es que más querido me he sentido en mi carrera y es también porque estoy cerca del País, hay muchísimo mexicano, mucho latino, y el apoyo que recibo de ellos es una motivación extra para seguir trabajando y poderles seguir dando alegría”, confesó el delantero a Univisión Deportes.

Dos Santos tiene apenas 27 años y una trayectoria en la que ha militado con el Barcelona, Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing Santander, Mallorca, antes de empezar a establecerse profesionalmente como jugador del Villarreal y ahora en el Galaxy.

“He tenido un año muy estable, hace mucho tiempo que no lo tenía y espero que este año no sea la excepción… espero que las lesiones me respeten”, mencionó.