La “inocente” foto en Facebook que avivó el debate racial

Parece que todo transcurre normal en esta imagen, pero un detalle dividió las opiniones

¿Qué tiene esta foto? De entrada, vemos un niño blanco que, aparenta, estar conversando con un joven negro frente al mostrador de un McDonald’s. Pero la percepción cambia cuando leemos la descripción de la imagen.

“Cuando tu hijo de tres años le dice a un hombre en McDonald’s que sus pantalones se están cayendo”, escribió en su cuenta de Facebook Darcy L. Rosenbaum.

La imagen, a su vez, fue compartida por los administradores de la cuenta de Facebook del programa matutino Today, en Australia, lo que contribuyó a su viralidad.

La foto publicada en el perfil del medio el 23 de febrero ha generado decenas de reacciones desde entonces. Varios padres y madres contaron sus experiencias con sus hijos a partir del caso expuesto. Por un lado, hay quienes piensan que la intención del adulto era utilizar al menor para burlarse del origen racial y social del desconocido; mientras otros le aplauden por demostrar que hasta un niño se da cuenta de lo mal que se ven los jóvenes con los calzones caídos.

“Cuando eres racista y no quieres admitirlo, así que delegas a tu hijo para que puedas explotar, para justificar la altura de tu gran caballo”, reaccionaron los operadores de la página multicultural Xicanisima, quienes entienden que con la foto lo que se busca, entre otras cosas, es promover el racismo y la división de clases.

“Es triste como la gente siempre siente que tiene que decir algo. Si no te gusta lo que ves, no mires y sigue andando…yo veo un sinnúmero de cosas que no apruebo, pero quién soy yo para juzgar”, planteó otra usuaria.

“¿Se ve ridículo? ¡Sí! ¿Eso significa que él es un ‘idiota’ como algunos de ustedes le siguen llamando? ¡No! Llamar a este hombre con sobrenombres cuando nisiquiera lo conocen porque no les gusta sus pantalones (que no están lastimando a nadie, por cierto, y no está cometiendo ningún crimen) que están más abajo que los tuyos. El puede ser sumamente inteligente. Ustedes no lo conocen. Y ustedes siempre pueden plantear su punto sin insultar. A menos que seas un idiota, claro”, expuso otro.

Pero, muchos consideraron que el niño solo quería ayudar.

“He leído muchísimos comentarios sobre esto y no creo que el niño estaba siendo rudo para nada. Yo creo que estaba actuando como un ninito bueno y tratando de colaborar”.

Algunos, prefirieron mantenerse en un punto medio y no opinar sin saber con certeza si la madre motivó al menor o no.

“Jesús, alguien escuchó la frase de la boca del menor. Sí, si la mama le dijo que lo hiciera, eso está mal, pero nosotros no andamos por ahí con la mano en la boca de nuestros hijos en caso de que ellos vayan a decir algo como lo ven”, planteó otro.

Otros se refirieron al doble estándar si el caso involucrara a una mujer en una situación similar.

“Si una mujer se baja la blusa o alrededor del sostén, ella sería arrestada por exposiciones deshonestas. ¿Cuál es la diferencia? Solo debatiendo”, indicó una usuaria.

En una línea similar, opinó esta persona:

“En el área donde yo vivo, ponerse los pantalones de esa manera implica una multa . Es considerado exposición deshonesta. Yo realmente deseo que los policías den más tiquetes y tomen esto en serio. Lo siento, pero es desagradable para mí. Yo, realmente, no quiero ver su selección de ropa interior”.

Hasta la mañana del jueves, la publicación en Today contaba con más de 135,000 likes y había sido compartida por más de 272,000 personas. Los comentarios casi alcanzan los 10,000.