La universidad al servicio de la clase media y el país

El acceso a la educación superior y un currículo que prepare a los estudiantes para puestos de trabajo dentro de una economía del conocimiento es clave para el crecimiento de la media clase del siglo XXI. [Un ensayo por el Dr. Eduardo J. Padrón, presidente de Miami Dade College y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad]

Una clase media sólida y sostenible* ha sido sin lugar a dudas la columna vertebral del crecimiento y la prosperidad de los Estados Unidos. Nuestra clase media ha arropado el gran sueño Americano, uno donde cualquier persona puede tener éxito si se les da la oportunidad. Este principio ha definido a América como vibrante, adaptable y optimista, una potencia económica y social respetada y emulada por la gente en todos los rincones del mundo.

Sin embargo, con el surgimiento de una economía global, ha cambiado la cara de la clase media. Así como también los caminos tradicionales para acceder a empleos de altos salarios, a prueba de recesiones económicas. Han quedado atrás los días en los que un diploma de la escuela secundaria era suficiente preparación para un trabajo, o cuando una familia sobrevivía con un sueldo de obrero.

En nuestra economía del conocimiento moderna, ir a la universidad es el único boleto fuera del ciclo de la pobreza. Como resultado, la educación se ha convertido en la industria más importante del siglo XXI.

En 2020, se estima que un 65% de todos los puestos de trabajo requerirán de educación postsecundaria y la formación más allá de la escuela secundaria. Además, los Estados Unidos podrían ver un déficit significativo de trabajadores con las habilidades necesarias para desempeñar puestos de trabajo competitivos.

Estas no son meras estadísticas, sino una representación realista del futuro de la economía de nuestro país. La manufactura y el trabajo manual del siglo XX están pasando a un segundo lugar en los empleos del siglo XXI, desplazados por carreras de la economía inteligente en las áreas de ciencia, tecnología y salud.

Mientras ocurre ese cambio, los estadounidenses deben ser competentes en un amplio rango de disciplinas y poseer un conjunto de habilidades que sólo pueder adquirirse a través de la educación universitaria. Esto incluye el desarrollo de fuertes habilidades de comunicación, la capacidad de pensar de forma crítica y creativa, y el acogimiento familiar de la ciudadanía efectiva.

Hoy más que nunca, colegios y universidades responsabilizadas con educar a la fuerza laboral de Estados Unidos deben prepararse para proporcionar a los estudiantes currículos innovadores y eventualmente sincronizarlos con prácticas, aprendizajes y empleos lucrativos. Todo surge de la implementación de los programas que ayudan a nuestros estudiantes a encontrar empleo con altos ingresos, combinado con una estrategia que fomente fuertes alianzas con las mejores industrias y empresas a través del país.

Estas alianzaspermiten que los estudiantes se familiaricen desde un principio al ámbito laboral, motivándolos a encontrar aquellas habilidades que están en demanda y que eventualmente les abrirán puertas de oportunidad en múltiples carreras. Del mismo modo, estas asociaciones conectan a los empleadores a futuras contrataciones, asegurando la estabilidad financiera de nuevos profesionales emergentes y fortalecimiento la economía de nuestro país.

Aunque tener programas con una visión de futuro disponible para estudiantes y profesionales que quieran superarse es clave, asegurarse de que tengan éxito y sean capaces de graduarse es vital para el crecimiento de nuestra clase media. Adoptando un enfoque holístico, que combine caminos claros para lograr ese fin, en el que esté incorporado un sistema de asesoramiento y apoyo, tanto los nuevos estudiantes como los profesionales que buscan reinventarse o adquirir habilidades adicionales, pueden terminar exitosamente.

En Miami Dade College, por ejemplo, las guías de la secuencia de curso ahora planean paso a paso caminos académicos que ayudan a estudiantes a seleccionar los mejores cursos para cada período lectivo. Además, a cada estudiantes se le asigna un consejero que le orienta sobre la inscripción, los cursos y la ayuda financiera.

Con programas innovadores y accesibles viene la necesidad de reinventar la experiencia de aula, para que refleje las tendencias de nuestra moderna economía del conocimiento y prepare adecuadamente a los estudiantes para oportunidades de empleo competitivo. El claustro de maestros debe implementar prácticas de alto impacto a través de la participación pedagógica, modelos innovadores como el de aula invertida (flipped classrooms) y mayor uso de la tecnología como una forma de mejorar la valiosa interacción cara a cara entre alumnos y profesores. Además, conectando las enseñanzas aprendidas en las aulas a experiencias en tiempo real fuera de ellas, desafía a los estudiantes a pensar de manera creativa, fuera de esquemas mentales, y más allá de su especialidad o carrera.

Con el fin de formar y transformar nuestra futura clase media exitosamente, primero tiene que haber un entendimiento, en todos los niveles, de la importancia de un camino accesible y asequible a la Universidad.

Hay quienes aún cuestionan el valor de la educación superior, a pesar de la evidencia de que un título universitario sigue siendo crítico tanto para la prosperidad individual, como para el avance de nuestra sociedad.

También hay personas que, aún reconociendo la necesidad de continuar con su formación postsecundaria, se ven forzados a abandonar las aulas universitarias debido a los costos exorbitantes de la matrícula. Esta decisión en última instancia les llevará por el camino de la pobreza, y eso es algo que nuestro país simplemente no puede permitirse.

El éxito económico de Estados Unidos depende de una fuerza de trabajo educada e innovadora, y los líderes académicos y políticos deben unirse para elaborar estrategias que permitan una universidad más accesible y asequible para todos.

* Este ensayo fue originalmente publicado en inglés bajo el título “Higher Ed: Growing the Middle Class with Modern, Adaptable Skills”, en el número 05, Invierno 2017, de The Catalyst, A Journal of Ideas from Bush Institute. Publicado con autorización del Bush Center.