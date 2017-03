Los posibles sustitutos de Luis Enrique desoyen el ‘canto de las sirenas’ del Barcelona

Valverde y Sampaoli se centran en sus equipos ante el supuesto interés del Barça

Los técnicos del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, y del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, coincidieron esta noche en afirmar que están “centrados” en sus respectivos equipos y no van a especular con el supuesto interés del Barcelona, tras anunciar ayer Luis Enrique Martínez su marcha a final de Liga.

Preguntados por esta cuestión en sus respectivas ruedas de prensa, tras el partido en el que el Sevilla ganó 1-0 al Athletic, ambos entrenadores quisieron desligarse del debate mediático que se ha creado en torno a los candidatos a dirigir a partir de la próxima campaña al Barça, aunque dijeron que lo comprenden por la entidad y por todo lo que mueve el club azulgrana.

“No tengo nada que ver con que un entrenador deje un equipo o no, estoy centrado en el mío. Entiendo todas las informaciones que hay alrededor de los entrenadores, a veces nos ponen en un equipo antes de salir del nuestro, pero estoy centrado sólo en mi equipo”, aseveró Valverde.

Al ser preguntado por las informaciones que apuntan que él es el candidato preferido, bromeó al decir que lo lleva “muy bien”, pero reiteró que está “muy tranquilo”, que “ahora mismo sólo” contempla “al Athletic“, su equipo, y que “todos” están “acostumbrados a que pasen cosas de éstas, pero no hay nada más”.

El técnico vasco indicó que le “incomoda” que surjan este tipo de comentarios, pues “es una circunstancia más” y, además, “no es la primera vez” que le pasa que le relacionen “con otro equipo cuando estaba en otros clubes”.

Por su parte, su colega Sampaoli aseguró que no tiene “ni idea” de esas especulaciones ni se para a hablar de “supuestos, de comentarios de los medios”. “Esta pregunta no tiene respuesta porque no existe”, recalcó.

El preparador argentino del Sevilla no considera conveniente, además, “hablar de candidatos en el momento del torneo” en el que están y en el lugar en el que está su equipo “peleando“, si bien matizó que “es normal” que se hable de este asunto “porque el Barça es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor”.

“Eso genera ese debate mediático, pero hoy estamos vinculados a este proyecto deportivo a muerte y vamos a tratar de mantener que el Sevilla siga arriba, como ahora, y estamos luchando por eso”, subrayó Sampaoli, que matizó que estas cuestiones “tampoco influyen” en la posible ampliación o no de su contrato con el Sevilla.

Sobre la oferta que le ha trasladado el club de ampliárselo hasta 2019, reiteró que aún no se han “reunido formalmente, sí es cierto que hay intenciones“, pero ahora manda lo deportivo y no cree que haya tiempo “en el corto plazo para decidir cosas que tienen que ver con el futuro“, porque ahora les “interesa el presente”.

El argentino también se refirió al anuncio de Luis Enrique y dijo que él no es “quién para juzgar decisiones de los demás”, que “cada uno toma las que cree debe tomar” y que “si lo ha hecho será porque tiene sus motivos”, los cuales desconoce. “La actualidad del Sevilla hoy nos impide pensar en otra cosa”, concluyó.