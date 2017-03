Pumas tropezó con la misma piedra en Concachampions, ya es cliente de Tigres UANL

La Universidad Nacional volvió a sucumbir contra Tigres UANL, verdugo habitual en los tiempos recientes; otra vez es un equipo mexicano el que eliminó a los universitarios en la Concacaf

No hay antídoto contra ese veneno. Otra vez Tigres impuso su ley a los Pumas, cliente frecuente. Y nuevamente, los del Pedregal son eliminados de la Liga de Campeones de la Concacaf por un equipo mexicano.

Tigres, el mismo equipo que le ganó dos finales de Liga a los Pumas (1977-78 y Apertura 2015) y que lo eliminó categóricamente en los Cuartos de Final de la pasada Liguilla del Apertura 2016, ha ratificado su “paternidad” al imponerse por categórico global de 4-1 y goleada a domicilio.

Tigres, que además, era el último visitante que había ganado a Pumas en CU (3-1), volvió a salir de Ciudad Universitaria con una victoria holgada, ahora de 3-0, que le catapulta a las Semifinales de la Liga Campeones de la Concacaf.

Y para Pumas o no hay aprendizaje o un mal crónico sigue sin ser resuelto. Campeón de la Concacaf en tres ocasiones, no logra actualizar su registro desde la lejana campaña 1990-91, y no llega a la Final del certamen desde la edición 2004-05 en la que inesperadamente fue superado por el Saprissa de Costa Rica, último equipo no mexicano que se coronó en el magno torneo de clubes de la región.

Desde el cambio de formato y nombre de esta competencia, Pumas ha participado en cuatro distintas ediciones llegando dos veces a Cuartos de Final y dos veces a Semifinales. En todas esas series que le significaron la eliminación, fue superado por otros equipos mexicanos, dos veces Cruz Azul, en 2008-09 y 2009-10, una vez Monterrey en 2011-12 y ahora Tigres.

Los dirigidos por Juan Francisco Palencia han tenido un notable declive en las últimas semanas; defensivamente un dato deja ver el mal momento universitario: han recibido doce goles en sus últimos cuatro juegos oficiales, cuatro en los dos juegos ante Tigres, tres contra Tijuana y cuatro ante Querétaro.

En Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf se mantienen dos vida dos equipos mexicanos, Pachuca y Tigres, que apuntan como favoritos a clasificarse a la Final del certamen y darle a la Liga MX su título consecutivo número 12 de la Concacaf.