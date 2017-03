Aseguran que Juan Gabriel no consideraba a Mariana Seoane como una amiga

Una persona contradice la supuesta amistad entre el "Divo de Juárez" y la actriz

Después de la muerte de Juan Gabriel, Mariana Seoane se ha jactado de decir que Juanga era su gran amigo y que por eso no da entrevistas hablando de él. Ahora el exrepresentante del Divo, Joaquín Muñoz, contradice a la actriz de “El Chema” al compartir unos correos en los que el cantante asegura que a Seoane no la consideraba como amiga.

Lo mismo pasa con Silvia Urquidi, que siempre anda diciendo que se llevaba muy bien con el cantante, pues en uno de los correos, Juan Gabriel asegura que ella sólo le servía para irle a traer la ropa a la tintorería.

“Alberto me platicó que Mariana Seoane nunca fue su gran amiga, ella iba a la casa porque la llevaba Jesús Salas, tan es así que Alberto no la invitó a cantar en su disco de duetos”, dijo a Diario Basta. “En cuanto a Silvia Urquidi, ella se quedó de mala gana con las casas de Juan, incluyendo la de Ciudad Juárez. Él le dio el dinero para comprar las casas en una subasta de Hacienda, pero se hizo un contrato que estipula que las casas son de Juan Gabriel, ella sólo fue prestanombres”.

Joaquín no tiene pelos en la lengua y le manda a decir a Urquidi.

“Señora, devuelva las casas porque es muy peligroso, en ese tiempo Alberto a mí me dijo que usted no anduviera diciendo que tenía muchas casas de Juan porque le iban a dar en la madre y usted no traía guardaespaldas. Yo le recomiendo que devuelva esas propiedades a su dueño, Iván Aguilera, porque se va a meter en problemas”.

Siempre en mi mente y mi amor eterno..! ❤🌹💋#AAV #TBT A post shared by Mariana A Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial) on Feb 2, 2017 at 1:41pm PST

El exrepresentante está convencido de que Silvia va a ir a dar a la cárcel.

“A la hora de que la procuraduría la investigue, le van a preguntar de dónde sacó el dinero. Si usted era secretaria, cómo le pueden pagar para comprarse todas esas casas y esos terrenos, entonces la van a investigar, usted sabe que está cometiendo un delito que se paga con cárcel”.

“Silvia le dijo a Alberto Aguilera Jr. que se fuera a vivir ahí, a una de las casas, que ella le autorizaba. Ella no es nadie para autorizar quién se queda en esa casa. Ella lo único que está buscando es fama y reflectores, como no pudo con Iván y con Simona, entonces ahora los está atacando. Pero como dice Simona, está arrepentida de haberle dado de comer a Urquidi en bajilla, ignorando que ésta come en platos desechables”, finalizó.

Feliz cumple años amor hasta el cielo 🎂🎉 todavía no puedo creer q no te abrazaré nunca más..😔que no volveré a mirar tus ojos ni escuchar tu voz! Dejaste un inmenso vacío que nadie nunca ocupará..! ❤ te amo hasta la eternidad 🙌🏽 #AmorEterno 💋#AAV A post shared by Mariana A Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial) on Jan 7, 2017 at 10:46am PST

Rafael Suárez