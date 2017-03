Julio César Chávez Jr. menosprecia al ‘Canelo’ Álvarez

El sinaloense envió un mensaje desde su campamento, calentando más la pelea

Julio César Chávez Jr. aseguró que Saúl “Canelo” Álvarez, al que enfrentará el 6 de mayo en Las Vegas, es un buen peleador, pero no el gran campeón que todos piensan.

“‘Canelo’ es un buen deportista, se ve fuerte, pero siempre que ha peleado ha sido favorecido. Es un buen peleador, es difícil. Por eso estamos entrenando en serio, pero no es un gran campeón como los que ha tenido México”, comentó Chávez González.

El ‘Junior’ hizo una fugaz parada en la Ciudad de México y entrenó en el Gimnasio Romanza, de la mano de Ignacio Beristáin.

No fue un día de medios, pero sin querer el Junior convocó a gran cantidad de seguidores en el interior del recinto.

El sinaloense confirmó que el próximo lunes arrancará su preparación en el Centro Ceremonial Otomí del Estado de México; toda esta semana ya ha estado entrenando en un lugar cercano a Toluca para la pelea de mayo.

“El lunes nos vamos al Otomí, ya esta decidido; estoy muy concentrado para esta pelea y verán al mejor Julio”, aseguró.

Esta pelea viene en un momento donde estoy maduro y he aprendido mucho de mis errores”, comentó el ex campeón de peso Mediano del CMB.

Halla Chávez Jr. disciplina con don ‘Nacho’

El “Junior” quería disciplina y quien mejor para brindársela que Ignacio Beristáin.

Julio César Chávez padre contó que su hijo eligió a don “Nacho” como entrenador para ponerse realmente a entrenar para el pleito que sostendrá con “Canelo” Álvarez.

“Julio necesitaba una pelea como esta para motivarse. La carrera de Julio, como sabes, ha sido de altibajos por su indisciplina que tuvo algún tiempo, pero gracias a Dios todos tenemos errores en la vida y creo que Julio está en el momento preciso, tiene 31 años, está fuerte, se siente motivado para la pelea y eso es lo más importante.

“Me extrañó cuando dijo ‘quiero a Nacho Beristáin’. Yo le dije bromeando, ‘pero si siempre te está tirando mucho’, y me dijo ‘por eso lo quiero’. Me dijo ‘aparte sé que con ‘Nacho’ no voy a andar con chingaderas, voy a prepararme a consciencia, le voy a hacer caso, respeto y vamos a trabajar bien'”, expresó Julio papá.

Beristáin comentó que encontró a un “Junior” con mucha disposición de entrenar, y que eso es un gran paso.