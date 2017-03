Si estadounidenses desean viajar en Europa, tendrán que conseguir visa

El voto del Parlamento Europeo establece que ciudadanos estadounidenses ya no podrán viajar dentro de la UE sin visa

Los legisladores del Parlamento Europeo votaron el jueves para retirar temporalmente el acceso sin visa de ciudadanos estadounidenses a sus países si el gobierno de Estados Unidos no concede acceso equivalente a los ciudadanos de cinco países de la Unión Europea (UE).

En la actualidad, los estadounidenses pueden visitar los 26 países miembros de la UE sin visado durante tres meses a la vez, pero nativos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumanía deben obtener visas si gustan entrar a EEUU —residentes de los otros países pueden ingresar a Estados Unidos sin visa. Y justo esto pretende cambiar la UE con este voto.

La votación del Parlamento ejerce presión sobre la Comisión Europea para que llegue a una conclusión pendiente sobre qué hacer con respecto a la falta de reciprocidad, una conclusión que podría incluir una imposición de un año de visado para ciudadanos estadounidenses.

La Comisión recibió por primera vez una notificación sobre la cuestión en abril de 2014. De acuerdo con las normas de la UE, la Comisión debe decidir, en el plazo de dos años a partir de una notificación, si responde poniendo fin al acceso sin visado para el país en cuestión.

No obstante, la inicial votación se dio en un momento no oportuno para la administración de Obama que estaba en medio de negociaciones formales con funcionarios de la UE sobre maneras de aumentar la cooperación, incluyendo un acuerdo de libre comercio con ésta, informó The New York Times en ese entonces.

Hace tres años, la UE encontró que Estados Unidos era uno de cinco países que no estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo de reciprocidad de visas —

Australia, Brunei, Japón y Canadá tampoco comparecían.

Los tres primeros países de esa lista han revisado sus políticas desde entonces. Y Canadá ha anunciado que levantará los requisitos de visado para ciudadanos búlgaros y rumanos en diciembre de 2017.

El jueves, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a adoptar en dos meses nuevos requisitos de visado para ciudadanos estadounidenses.