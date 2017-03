Bundesliga, fecha 23: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen de Chicharito, horario y canales de transmisión

El delantero mexicano Javier Hernández y las "aspirinas" intentarán recuperar terreno en la liga alemana

El Borussia Dortmund llega al partido contra el Leverkusen en plan de defender el tercer lugar, que da la clasificación directa a la Liga de Campeones, en duelo correspondiente a la fecha 23 de la Bundesliga.

La distancia ante el Leipzig es de ocho puntos, por lo que la posibilidad de una remontada sólo puede plantearse a medio plazo.

El Leverkusen ha sido una de las decepciones de la temporada y está en el octavo lugar y sólo una racha extraordinaria podría llevarle a lograr su objetivo inicial que era la clasificación para la Liga de Campeones.

El cuarto clasificado, el Hoffenheum, está dos puntos por debajo del Dortmund y recibirá al Ingolstadt, equipo que está plena lucha por evitar el descenso.

DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO

Partido: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Signal Iduna Park

Fecha: sábado 4 de marzo

Hora: 9:30 am Este / 8:30 am Centro / 6:30 am Pacífico

Canales de transmisión

México: Fox Sports Mexico

USA: Fox Sports 2 USA, fuboTV, FOX Deportes, Fox Sports GO, Fox Soccer 2GO USA